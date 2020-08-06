Пам’яті Героя України Василя Сліпака

Василь Сліпак!

Усе — при нім!

Струнка постава, врода, зріст!..

І голос… Голос… Наче грім!

В Паризькій опері — соліст!

Він — не якась там сіра миш…

Базіль — коштовний діамант!

Захоплювався ним Париж…

Аплодував Ліон і Нант…

Пізнав талант його Діжон…

Венсенна плескала, Віші,

Клермон-Феррана та Ріон…

Спів — формідабль! Від душі!

З вокалу кращий педагог,

В Європі — ас, Жан-П’єр Бліве

Стрічав таких небагатьох:

Чіпляє співом за живе!

Це визнали Рашель Якар,

Бернар Лантель, Жан-П’єр Ло Ре…

Базіль Сліпак — талант і дар…

Які регістри, знай, бере!..

Сліпак в Парижі — двадцять літ!

Дехто й забув би шлях назад…

А він Вкраїну — на чім світ —

Любив без голосних тирад.

І жив терпким її життям.

Ні, це не роль була, не гра…

Одним він жив серцебиттям

Із краєм, для його добра.

А тут в Парижі він лиш гість,

Пожартувати б — без лиця,

Задовго п’є тут він і їсть

Й гостині цій нема кінця.

Париж… Він різний… Лувр… Поля…

Бальзак… Улюбленець Гуно…

І пляс Конкорд, де короля

Колись повісили давно…

У світі не бракує зрад…

Добро зі злом в обнімку йде…

Й де б не з’явивсь який Марат,

Там часто із ножем Корде…

Десь тут із правдою олжа

І зрада подихом війне…

Париж — краса, але чужа…

І думка в рідний край жене…

Вітчизно! Нене! Скільки стуж

Тебе спиняло на путі?..

І ніби й лицарі довкруж…

Та носять воду …в решеті.

Ледь-ледь скрипить державний млин,

На вітрі щербиться вітряк…

Мов сієм хліб — росте полин,

І рік за роком щось не так…

Довкіл зневіри міхи, страх…

Не намололося муки…

Брати і сестри по світах

Гіркі збирають мідяки.

Святий, та бідний наш вівтар,

Шукає всяк на нім лихви

І часто свій же ж яничар

Паплюжить рідні хоругви.

…Він рвався в Київ на Майдан,

Де чорний дим, і кров, і щем…

Лють до Кремля, його кайдан

Палала праведним вогнем.

Але туди, де кров лилась,

Василь не встигне — прикрий факт.

Євромайдан для нього — зась!

Бо зірве в Опері контракт…

А у Парижі — тиша з тиш…

“О, ні, тут буде мій редут!..

І мій Майдан нехай Париж

Побачить і почує тут!”.

Здіймає вище транспарант!

Нам — до Європи!.. не Москви!

Малоросійський чорний бант

Зірвав народ мій з голови.

…Бог Василя обдарував,

Та й сам трудився він сливе й

Іще з “Дударика” співав

Солістом — справжній соловей!

“Дударик”… Школа, варта шкіл,

В Європі, світі знаний хор,

В країні славився довкіл…

Там голоси — як мельхіор.

Хлопчак там кожен в співі зух,

Репертуар — з високих нот…

А головне, “Дударик” —дух,

Що не хорист, то патріот!

“Дударик” — університет! —

Зізнається пізніш Василь.

Зростав його авторитет,

Як сплав таланту і зусиль.

Плекав у консі свій “бутон”,

Марії Байко слухав рад…

Він — контра тенор… баритон!

Голосовий, сказати, клад!

За літом літечко пливло

Серед занять, серед вправлянь…

В голосове могутнє тло

Щораз нова вливалась грань…

А далі… Далі був Париж…

Лови, Базіль, свою зорю!

Або, до біса, прогориш…

“Це шанс мій! Ні, не прогорю!”

І заспівав! Не прогорів!

“Ціна б мені інакше — гріш”.

І з кожним виступом горів

Все яскравіш і яскравіш!..

…Василь об’їздив Крим і Рим, —

Плзень, і Сегед, і Мілан…

Нью-Йорк замилуваний ним!

Направду — оперний “шайтан”!

Лозанна, Лондон, Краків, Гент,

Антверпен, Жиліна, Каїр…

За континентом — континент…

Гастролі, графіки… Клавір…

Князь Ігор він і цар Борис!

І Фігаро, і Командор…

І Мефістофель, і Рамфіс…

І кожна партія — фурор!

Священик, Демон, Ральф і Смерть…

Він усерйоз себе запріг…

Фужери слави повні вщерть…

Не пив, а хлюпав за поріг…

В театрі — принц, і граф, і дон…

Що раз, то ширшав горизонт…

Богемний, ситий закордон…

Та вдома — кров… Він йде на фронт!

Дюссо здивований, Гійом…

Для Сліпака — як другий брат.

Базіль! Він — з ангельським чолом!

Він Бог — від партій, від кантат…

Сумнівний, імпульсивний акт…

Війна – не сцена, то не жарт…

Міг би продовжити контракт!

Паризька опера – це ж фарт!..

Й бомонд заскочений… Ай-ну!

Щось тут не те… І щось не так…

Міняти сцену на війну!

Дітвак якийсь, а чи й дивак…

Бомонд… Цинічний персонаж,

Йому байдужі ми — ще б пак…

Міняти сцену на бліндаж

Вже твердо вирішив Сліпак!

Дарма шукати тут хосен…

Спіткала край його біда,

І в час лихий предвічний ген

Заграв, як навесні вода.

Він — козарлюга з козарлюг,

Такого, де не занесе, —

Бере до рук і зброю, й плуг…

Та ще й співає… Може все!

Таким перечити — ніяк!

Твердий, мов камінь, рішенець…

Цей характерник вже вояк,

В “Правому секторі” боєць.

Це ж не в Парижі волонтер…

Хоча і там звивавсь, як чорт…

Й на “передок” бійцям припер

Із Франції новенький “Форд”…

І там протестам дав розгін,

Та там за зброю був плакат…

А тут при ділі справжнім він,

І свідок цьому — автомат.

І що доводити? Кому?

Гійоме, друже, бачить Бог,

Ми пережили Колиму…

Перетерпіли Сандармох…

Так, непоганий я актор,

Сліпак я, але ж — не сліпець!

Страшний ми пережили мор,

Та, видно, й це ще не кінець…

Схід України — у вогні!

Захланні щупальці Кремля…

Кому ж іти, як не мені,

Якщо горить моя земля!

Та ж марив рід наш крізь віки

Про волі й долі маєстат…

Діди боролися, батьки…

Нам, що — іти в ярмо назад?..

Майдан я, грішний, пропустив…

А цю війну — не пропущу!

Інакше хто б мені простив?..

Та й сам собі я не прощу…

Не сперечаймося, Дюссо…

Не злімо надарма гусей…

Була б у мене Каліпсо —

Утік би! Так, як Одіссей!..

Чкурнув би, правда, зуб даю…

Сів на літак і — путь пряма.

Все краще — в рідному краю!

І ради, друже мій, нема.

Чи дон Кіхот я, чи Сізіф?..

Можливо, друже вірний мій…

Я – доброволець. Псевдо — “Міф”.

І маю йти й ставати в стрій!

Такий ось, брате, наратив

Диктує нині нам війна…

То в тебе — сто альтернатив!

А в мене, в мене путь — одна!

Не можу зрадити Майдан,

Що став супроти яничар…

Кремлівський пре на нас тиран…

Бувай, Дюссо! Оревуар!

Він – наш герой! І символ наш!

І хай гримить об нім яса…

Змінивши сцену на бліндаж,

Сліпак пішов на небеса…

Співай, Василечку, співай,

На сцені янгольських Небес,

Твій голос чує рідний край —

Ти тут загинув і… воскрес!

Ілько КОЛОДІЙ.

Львів.

ТРАГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА

У творчості поета Ілька Колодія досить помітний формотворчий доробок з розгорнутих балад чи поем розмаїтої повноти в традиційному віршуванні на патріотичні теми — що сьогодні, в часи кризових ситуацій у духовності, його вигідно вирізняє серед інших поетів, які тримаються позазмістового модерну, наслідуючи європейську літературну моду.

Поет, однак, свідомо дотримується традиції, — власне, сам тематичний ряд його спрямовує в це творче русло. А своєрідним “модерном”, свіжістю, вірш дихає завдяки тому, що автор талановито виносить з глибин свого єства особливості поетики, властиві лише йому, як неповторній особистості.

Ілько Колодій уже оживив художнім словом образи видатних діячів недавньої української історії — Степана Бандери, Романа Шухевича, отця Омеляна Ковча (блаженнішого мученика)… А в поемі “Син Божий” на матеріалі євангельських текстів продемонстрував своє бачення зраненої духовності сучасника. Таким чином вибудовує гармонійну структуру морально-етичних, світоглядних основ своєї філософської парадигми розуміння цього світу…

Ось у цьому плані не міг оминути образу геніального оперного соліста Василя Сліпака, який відійшов із життя замолоду, проте встиг проявити свій могутній талант і лишитися для України й музичної культури Європи в безсмерті.

У темі поеми — трагічна альтернатива в українському суспільно-політичному світі сьогодні, коли в одній харизматичній постаті сходиться два виклики долі, абсолютно протилежні за наслідками при здійсненні. З одного боку — геніальний співочий талант, уже сформований у видатній творчій особистості, й ця особистість становить велику мистецьку цінність для культури України, Франції, Європи… Їй відкрита дорога в славне майбутнє. Лише живи, трудись, тріумфально ступай сценами оперних театрів світу. Водночас ідеться про незламного, свідомого українського патріота, пройнятого глибоким гнівом проти окупанта — російського агресора, що на сході України окупував землі, без перерви веде війну, де щодня гинуть українські воїни-захисники.

То як Василеві Сліпакові розв’язати цю грізну альтернативу? Чи втішатися славою під грім оплесків? Чи стати в лави захисників рідної Вітчизни, так жорстоко, дикунськи зраненої російськими напасниками? Куля снайпера розв’язує… Василь Сліпак гине на фронті з кулеметом у руках, як воїн. Трагедія! Страшна, непоправна втрата! Для родини, для світової культури… Аж таким чином зійшлися воєдино в унікальній духовній іпостасі мистецький геній і нездоланний патріот. Така дивовижна українська реальність на сьогоднішній день у поемі Ілька Колодія “Міф” і знаходить гідний відгук.

Левко РІЗНИК.

2020 року.