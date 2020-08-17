Майбутній параолімпієць Микола Нижниковський встановив рекорд України

16-річний спортсмен, який втратив на війні ноги і руку, здійснив унікальний заплив у Києві. Микола Нижниковський переплив Дніпро, встановивши рекорд України серед людей з інвалідністю, виявивши силу волі і витримку справжнього спортсмена — майбутнього параолімпійця.

Влітку 2015-го під Маріуполем Микола, граючи з братом, знайшов снаряд, який вибухнув. Молодший брат загинув, а Микола при детонації втратив руку й обидві ноги, зазнав численних травм обличчя, зубів, очей, інших життєво важливих органів. Але вижив. Після того проходив курс лікування в Канаді. Плаванням Микола почав займатися ще 3,5 роки тому. До запливу хлопець з I групою інвалідності готувався кілька місяців у басейні. Тренером у нього був багаторазовий чемпіон з плавання Олег Лісогор, котрий приїхав разом з юнаком до Києва. Старт рекордного запливу відбувся від 6-го причалу Річкового вокзалу столиці, а фінішував на березі Труханового острова.

Першим у воду занурився тренер — Олег Лісогор, за ним – Микола. За 13 хвилин і 45 секунд юнак проплив щонайменше 350 м. Натомість фахівці вважали, що це буде значно довше. Результатом підліток задоволений. Сам рекордсмен зізнається: такого результату і сам не очікував. А підводної течії, що зносила з курсу, навіть не відчув і під час запливу навіть не втомився. Микола вже готовий до нових здобутків — у планах параолімпійські ігри. Свою перемогу присвятив міжнародному Дню Дружби і своєму другу — теж інваліду з подібною долею Данилу Крищуку. Тренер хлопця результатом теж цілком задоволений.

Допомогу в транспортуванні Миколи Нижниковського та його друга Данила Крищука надали активісти “Української партії”, ГО “Об’єднай” та Благодійного фонду “Разом”. А біля пішохідного мосту через Дніпро в Києві 30 липня був справжній ажіотаж від теле- і фотокамер: десятки журналістів і волонтерів приїхали заради одного мужнього хлопчика. Результат унікального запливу уже потрапив до Книги рекордів України. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін. За словами Лани Вєтрової, рекорд є — не лише в швидкості, часі та кілометражі. Справа в характері, який продемонстрував наш рекордсмен. Це — характер переможця.

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Георгій ЛУК’ЯНЧУК