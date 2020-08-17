Славнем озиваються до світу

Оксана ЗАБУЖКО

Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України. Також його виконуватимуть під час проведення урочистих заходів. Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

«Завдання цього рішення — популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці”, — зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.

Рекомендація Київради викликала багато різних коментарів. Подаємо авторитетну думку відомої письменниці, лауреатки Національної премії імені Т. Г. Шевченка Оксани Забужко.

Завжди цікаво дивитися, як у прихованої вати починаються танці св. Вітта щоразу, коли їй нагадують, що тут Україна, і що це “надолго и всерьез” і “переждати” не вийде. Цікаво спостерігати, як травмований розум проявляє чудеса винахідливости, щоб захиститись від реальности.

От уже добалакались до того, що співати гімн у школі — це “совок”.

Орвел ридає. Євразія завжди воювала з Океанією.

Тобто ніхто цим “борцям із совком” не розповів, що в Совку взагалі не існувало такого явища, як масовий хоровий спів — окрім як на сцені, після держприйомки спецкомісією, а все, що в залі, могло тільки мовчки плескати? Що прибалти тому й назвали свої 1989-1991 рр. “співочою революцією”, бо там уперше юрба “отримала голос”, заспівавши багатотисячним хором спершу народних пісень, а потім і заборонені гімни своїх країн доби міжвоєнної незалежности? Ніхто не пам’ятає, як довго на тих перших совкових мітинґах у Києві (я недавно постила відео з 1990 р.) Ященко з своїм хором “розігрівали юрбу”, яка слухати — слухала, але все ніяк не наважувалась розтулити рота й підспівати?.. Ніхто не пам’ятає, коли фани київського “Динамо” вперше заспівали на стадіоні — який там гімн, о, Господи, — “Червону Руту”! — і яка це була подія?!.

Любі діти, Совок — це країна МОВЧАЗНОЇ МАСИ. В усіх смислах. (Почитайте Канетті, “Масу і владу”). Який, у Бога, спів на шкільній лінійці? Ви про що???

Це — про спів узагалі. А тепер про гімн. Я перепрошую, а що, всі вже забули, що в СРСР замість гімну грали “пісню без слів” — саму тільки мелодію, бо в Політбюро все ніяк не могли погодити заміну сакрального куплета з “Нас вырастил Сталин”?.. На моїй пам’яті газета “Правда” виправлений текст передруковувала двічі, раз за Брежнєва, раз за Ґорбачова, і коли вперше по радіо замість звичної погребової інструменталки хор гримнув “Союз нерушимый”, це був справжній культурний шок, мов обізвалась Валаамова ослиця, але з громадян СРСР ніхто того гімну не знав до самого розвалу СРСР, бо його співання трудящими НЕ БУЛО передбачено в жодних радянських ритуалах (!)

Ні, любі діти, не гуртовим співом Совок держався. Це ви “Собачого серця” від Бортка надивилися — атож, напочатку Троцький і Ко хотіли, але їм не ­вийшло. Бо це насправді дуже й дуже непросто, об’єднати масу співом: не можна просто так написати пісню, затвердити на Політбюро, звеліти всім співати й отримати “новую іисторическую общность”. Гімни не “призначаються” згори, ними озиваються до світу — вже сформовані спільноти. Те, що російська революція НІМА І БЕЗГОЛОСА, помітила ще Леся Українка в 1905 р. (див. про це в Notre Dame d`Ukraine), і так воно й було до останку: СРСР був і лишився — країною БЕЗ ГІМНУ…

Як і Росія, от же в чім річ. Як і Росія.

Чи не в цьому й причина галасу?

Резюме: “не надо завидовать” (с) тим, у кого свій гімн — слава Богу, є: через півтора століття, через всі бурі новітньої історії пронесений святим і чистим — і для Майданів, і для стадіонів, і для війни, і — дасть Бог — для перемоги…

P.S. Інша справа, що “до булави треба голови”, а до школи — вчителя, який би навчив дітей шанувати свою історію, гімн і прапор не тому, що так веліли з міськвно (чи як воно тепер зветься), — а тому, що сам знає, що таке громадянські почуття, і як їх передати дітям.

Але це вже зовсім, зовсім інша тема — наше шкільництво.

Тож не плутаймо мухи з котлетами.