Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

slovo

Друзі!
Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського ­слова в інформаційному морі — за ­певного “сприяння” нашої влади ­опинився на межі припинення свого ­існування. І тільки ми самі — ті, хто любить, ­шанує і цінує українське правдиве
і об’єктивне слово, можемо ­допомогти тижневику. Будь-яка фінансова ­підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:
АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; ­отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.
Призначення платежу ­заповнюється платником так, щоб надати повну інфор­мацію про платіж.
На наше прохання про допомогу вже відгукнулися:

  1. Ходаківський Євгеній Іванович, професор – 1000 грн.;
  2. Мочерняк Дарія Василівна –
    200 грн.;
  3. Ігнатенко Л. М. – 500 грн.;
  4. Качановська Ярослава Михайлівна – 200 грн.;
  5. Кондратович Олександра Павлівна – 200 грн.;
  6. Малинко Лариса Олексіївна – 500 грн.;
  7. Лахній Леонтина – 200 грн.;
  8. Мельниченко Володимир Юхимович – 3000 грн.;
  9. Канцер Микола Іванович –
    500 грн.;
  10. від Штельмах – 1000 грн.;
  11. Середницький Леонід Михайлович – 1000 грн.;
  12. Маковійчук Оксана Вікторівна – 100 грн.;
  13. Борисова М. М. – 200 грн.;
  14. Філіпчук Георгій Георгійович – 1500 грн.;
  15. Кононенко Світлана Олексіївна – 200 грн.;
  16. Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.
Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment