Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

Друзі!

Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського ­слова в інформаційному морі — за ­певного “сприяння” нашої влади ­опинився на межі припинення свого ­існування. І тільки ми самі — ті, хто любить, ­шанує і цінує українське правдиве

і об’єктивне слово, можемо ­допомогти тижневику. Будь-яка фінансова ­підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:

АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; ­отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.

Призначення платежу ­заповнюється платником так, щоб надати повну інфор­мацію про платіж.

На наше прохання про допомогу вже відгукнулися:

Ходаківський Євгеній Іванович, професор – 1000 грн.; Мочерняк Дарія Василівна –

200 грн.; Ігнатенко Л. М. – 500 грн.; Качановська Ярослава Михайлівна – 200 грн.; Кондратович Олександра Павлівна – 200 грн.; Малинко Лариса Олексіївна – 500 грн.; Лахній Леонтина – 200 грн.; Мельниченко Володимир Юхимович – 3000 грн.; Канцер Микола Іванович –

500 грн.; від Штельмах – 1000 грн.; Середницький Леонід Михайлович – 1000 грн.; Маковійчук Оксана Вікторівна – 100 грн.; Борисова М. М. – 200 грн.; Філіпчук Георгій Георгійович – 1500 грн.; Кононенко Світлана Олексіївна – 200 грн.; Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.