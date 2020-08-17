Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

Друзі!
Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського слова в інформаційному морі — за певного “сприяння” нашої влади опинився на межі припинення свого існування. І тільки ми самі — ті, хто любить, шанує і цінує українське правдиве
і об’єктивне слово, можемо допомогти тижневику. Будь-яка фінансова підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:
АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.
Призначення платежу заповнюється платником так, щоб надати повну інформацію про платіж.
На наше прохання про допомогу вже відгукнулися:
- Ходаківський Євгеній Іванович, професор – 1000 грн.;
- Мочерняк Дарія Василівна –
200 грн.;
- Ігнатенко Л. М. – 500 грн.;
- Качановська Ярослава Михайлівна – 200 грн.;
- Кондратович Олександра Павлівна – 200 грн.;
- Малинко Лариса Олексіївна – 500 грн.;
- Лахній Леонтина – 200 грн.;
- Мельниченко Володимир Юхимович – 3000 грн.;
- Канцер Микола Іванович –
500 грн.;
- від Штельмах – 1000 грн.;
- Середницький Леонід Михайлович – 1000 грн.;
- Маковійчук Оксана Вікторівна – 100 грн.;
- Борисова М. М. – 200 грн.;
- Філіпчук Георгій Георгійович – 1500 грн.;
- Кононенко Світлана Олексіївна – 200 грн.;
- Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.