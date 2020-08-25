Четверта регата «Вітрила волі та єдності»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

(учасник регати)

У Києві 15 серпня відбулася регата “Вітрила волі та єдності” за участю ветеранів російсько-української війни — вже вчетверте.

Серед учасників було понад 100 ветеранів, які швидко вчилися керувати вітрильними яхтами. До складу екіпажів входили полковник Микола Журавльов, начальник відділу об’єднаного оперативного штабу ЗСУ полковник Олександр Задерейко, учасник оборони Донецького аеропорту старший лейтенант Ігор Гвяздовський та рекордсменка світу Ніколь Князева.

Участь в регаті взяла й знаменита “Лелітка”, яка під керівництвом не менш легендарного капітана Валерія Петущака першою в часи відновленої незалежности України обійшла навколо світу. Відбувся й міні-концерт за участю артистів-волонтерів Зої Тимченко, Світлани Кас’яненко, Руслани Тертичної та Віктора Бутка.

Організатори заходу — яхтсмени Київського міського Крейсерського Яхт-Клубу, Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції, National council for the sports rehabilitation / SportVeterans.