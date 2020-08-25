Від Володимира Великого – до Володимира малого

Катерина МОТРИЧ

Як наші нащадки оцінять років через 50-70 ось цей відрізок історії від 1991-го й до сьогодні? У який ряд проставлять імена шести президентів суверенної України? На яких терезах зважуватимуть їхні здобутки та поразки, ту сіру зону, в яку вони завели Україну? І чи є серед них ті, що за означенням Платона, були державниками, серця яких із золота, срібла, чи здебільшого із дешевого металу? А це шлях до краху держави і стагнацій народу.

І чи сформувалася за ці десятиліття політична нація, політична еліта, чи лише її паростки? А от чим може пишатися сучасна Україна, то це молодою потужною паростю патріотів, людей свідомих, освічених і готових боротися за рідну землю до переможного кінця. Вони боронять нашу землю на сході, вони по всій соборній перетворилася в невсипущого дозорця, що стоїть на чатах держави і пасе тих нарваних “козлів”, що все норовлять влізти у шкоду, витолочити, випасти наші врожайні поля, але їм дають батогом по рогах і завертають в кошару. “Кошара” не десь в передмісті Кривого Рогу, чи Дніпра, а в серці столиці, на вулиці Банковій. І вона оберігається міцним ланцюгом силовиків та представниками нового “спортивного етносу”, готового вбивати, катувати кожного.

Це сумнозвісна п’ята колона, що вклинилася у вищі ешелони влади. Явище не нове, але живуче. Психологічно до кінця не вивчене і не зрозуміле. Так назвав це ворохобне стадо іспанський генерал Еміліо Мола ще під час Другої світової війни. Ця сила спливла не в одній державі і допомагала нацистам захоплювати їхні ж країни. Сила живуча і, як бачимо, не тимчасова. Ось і в нас майже на тридцятому році незалежності вона відродилася і проросла в державні структури. Густими рядами крокують в протилежний бік українського буття – в бік путінської Росії. Вони не просто зраджують свою країну, у якій їм живеться багато й розкішно, а це є їхньою філософією, “духовною” потребою знищувати власну державу. І якщо б дуже прагнути розшифрувати цей “національний характер”, що не є яскраво виражений російський, ні тим паче український чи то єврейський, то й зась. Окрім імперської глаукоми на очах, вад слуху і зоологічної ненависті до українців, української мови і України загалом, там нічого не побачиш. Чи то спрацьовує в них якийсь ущербний ген: в когось темна спадковість від недалеких предків енкаведистів-більшовиків, майстрів руйнацій і хаосу; в когось від творців репресій і голодоморів – і вони на нюх відчувають “отруювачів” колгоспних корів і англійських “шпигунів”; в когось образа за погроми. Але вони, нащадки, влаштовують нині все відразу: сіють хаос і руйнують те, що важко зводилося останні роки, влаштовують репресії нинішнім “отруювачам” корів, а насправді патріотам, все ж так, як і їхні недалекі предки, ненавидять європейців, жахаються НАТО і на повні груди вдихають наркотичний клей неонациської Росії. Він їх п’янить і кличе “на подвиги”. України в цій демонічній конструкції немає. Є її багатства, які вони дерибанять, а весь устрій національного українського буття для них всього лиш “нацики”, “бандери”. Із “інтелектуальних” позивів у них вереск “нас прітєсняют”, “насільствєнная украінізація”. У їхній п’ятиколонній свідомості таких понять як національна гідність, право народу на власну державу, сакральні національні величини не існує.

Це та омела, що густо обліпила наше національне древо і випиває з нього соки. Вона не допускає навіть думки, що в суверенній державі має бути лише мова народу-господаря, а не продовжував й надалі панувати “язик єдінства”, як на Арбаті. Плодив яничар, збагачував їхню лексику густим матом і ґвалтував українські душі “рускім міром”.

Те, що в Росії немає жодної української школи, навіть недільної, і що в Москві знищили єдину українську бібліотеку, а проти бібліотекарки відкрили кримінальне провадження – для п’ятої колони норма. І коли б десь на Красній площі хтось раптом заговорив українською, то його б побили, а то й убили – для них це звичне явище. Це і є світогляд того ж “руского міра”, варварський, брутальний і незборимо агресивний. Бути наглядачами тюрем, жорстокими сатрапами на чужій землі цілком вкладається в “національний характер” цієї немудрої, невдячної і нецивілізованої частини людства, отруєної бацилами шовінізму і вірусами імперської гордині, за якою немає нічого цінного, насправді великого. Приреченість цієї шовіністичної катастрофи очевидна.

А от як оцінити “національний характер” тих, що лізли “по лєсніце, а впали з драбини”? До якого берега їх несе? Антропологічно вони мовби й українці, інколи проривається в них український ген і співає “несе Галя воду”, але вони мовби пливуть у заблукалому човні – до жодного берега не приб’ються. Так і на дно підуть сиротами при живих батьках — Матері Україні і Батькові – рідному духу. Нині вони прилаштувалися десь в кінці п’ятої колони і волають: подавай їм лише російські школи, бо хоч вони й українці, але в них “так історічєскі сложілось” і їхні язики так полюбили “вєлікій і нєпобєдімий, язик єдінства”, він так прилип до їхнього піднебіння, що відривати по живому – смертельна небезпека. Вони нині активізувалися, обужанилися, відчуваючи духовну спорідненість із п’ятиколонною владою, із бездарністю її діянь, закулісних антиукраїнських ігрищ і тією сірою зоною, в яку вони перетворюють Україну.

Але чи не самі ми, українці, сприяли появі цього невигубного явища? Чи не переборщили у своїй демократичності? Чи не самі ми, вміючи воювати один з одним, надто толерантні й прихильні до приходьків, до тієї п’ятої колони чи то “Троянського коня”, що приходять на нашу землю і руйнують наше життя?!

Здається, національно визначена історія почалася із фрази наших предків, яку зафіксував літописець, і вона чомусь не додає радості: “Не було серед них правди і став рід на рід. І був між ними розбрат. І стали воювати один з одним. І сказали собі: “Пошукаймо князя, який володів би нами і судив по правді”. І пішли за море до варяг, ті варяги називалися руссю. “Земля наша велика й багата, а ладу на ній нема. То прийдіть князювати і володіти нами”.

Чуємо знайомі нотки і про багату землю, на якій немає ладу, і про те, що між єдиним народом немає правди. І про те, що суди були несправедливі. Щось нове? Щось кардинально змінилося від 862-го року? А зусиль змінити все за понад тисячу літ було безліч. Княжу київську велич знищив Батий. І от 780 літ ми все виборюємо свою державу. І всі ці століття це дорога виборювань і втрат, помилок очільників і краху, слабких і зрадливих чолових, які приймали фатально програшні рішення і втягували в них народ. Це національна риса, фатум, чи доля?

Чи був час у Богдана Хмельницького подумати: а чи варт єднатися з царем, чи ні? Був! Бо москалі не відразу погодилися на це єднання, вони ще зважували. А от серед мудрих старців-характерників не виявилося таких, що вхопили би батька Хмеля за руки і сказали би: “Куди ти лізеш? Це ж варвар, у ньому тече кров ординця, він пливе у крові знищених угрофінських племен, новгородців, псковців і пливтиме в українській, поки й не втопиться в ній… Не смій нічого з ними підписувати! Не смій навіть наближатися до них!” Таких не виявилося. А якщо й були, то слабкі. Всі опісля в цьому єднанні звинувачували отроковицю, сусідку гетьмана, що любила його як батька і того січневого досвітку чатувала, щоб перейти йому дорогу з повними цебрами, коли він буде їхати каретою в Переяслав: щоб у нього все склалося, як він задумав. Мовляв, це вона винна! Якби не ця юна діва, то й історія була б іншою. І це все в українському дусі, в дусі романтичних українських легенд і дум. А от чомусь народний осуд не докоряв сивим мудрим дідам та дядькам-козакам, які могли б вилити із цебер воду і перекрити дорогу гетьману возами і саньми… Може, одумався б!

Мазепі українська доля перейшла дорогу з порожніми цебрами. Чи було на боці скаженого Петра 73 % козаків і козацької старшини, що пішли за ним, а не за гетьманом, важко сказати, але осуд їхній і зрада перевищив ту далекоглядність Мазепи, яку не здатні були збагнути вони. Це саме козаки витягли московитів із тих залишанських боліт на імперську дорогу, на якій вони і понині. У віддяку було знищено Запорозьку Січ, а козаків закатовано.

Здається, кілька століть поспіль українська доля невтомно шукає і свого Мойсея і свій край обітований. До лідерів Центральної Ради і нині ставлення неоднозначне. Хтось визнає їх національними героями. Хтось слабкими, зорієнтованими на московських “варяг”, з помилковими рішеннями й фатальними вчинками. Хоч Симон Петлюра й породив геніальний афоризм “не так страшні московські воші, як українські гниди”, але його бравий соратник-опонент Володимир Винниченко до смішного-трагічного віртуозно балансував і між московськими вошами, і між українськими гнидами. Добалансувався. Все зробив, щоб вони таки завошивили Україну. Він став провідником тієї трагічної володимиродіади, яка вчинила помсту Володимиру Великому. Володимири в різний час стояли на тих історичних валах, які не захищали Україну, а нищили її. Це він відкрив браму маленькому вождю Владіміру Іллічу, а за ним спроваджував багато років Україну з України Володимир Щербицький і ніс тяжкий духовний хрест ще один Володимир – Сабодан, що пас “овець православних”, здебільшого “прихожан” “п’ятої колони” і щоб українська святиня – Печерська лавра – була відсіком московського КГБ. Про останнього царя з повадками гієни, того, що перетворив “вилікую Росію” у браму пекла, вже й говорити годі.

Епоха Леонідів додала у цю смурну, сіру репресивну епоху володимиродіади трішки іронії, трішки гумору, але до попередньої сірості і сирості додалися зневіра й відчуття безвиході. Українська історія і її натхненниця Кліо сміялися в епоху Леонідів лише тричі. Коли перший Леонід Ілліч цілував усіх правителів зарубіжжя в губи і виплямкував “сіфілістічєская революція”. Коли другий (Макарович) скакав під краплями дощу і жодна не намочила його. Втретє, коли Данілич (“папа”) був у глибокому запої, налигавшись ще в літаку, — летів на важливу зустріч з лідерами європейських держав. До готелю його колодою транспортували і він завалився спати. Група помічників ніяк не могла добудитися гаранта після “бодуна” і вибачалася перед європейцями, які чекали його появи, що в нього червоний фейс не від передозування, а піднявся тиск.

Коли він прийшов до влади, деякі патріоти плакали-журилися, малороси й п’ята колона святкували перемогу: це їхній вибір, це вони прорекли заяложену фразу: “Іди і правуй нами”. Прийшов, пропив частину України, породив олігархів; більшу частину національного багатства відчахнув собі і своєму зятеві. Українську долю і досі верне від перегару і випарів з тих розкішних ресторанів, де новоспечені багатії-мародери, вчорашні службовці, чиновники, рекетири, кілери і комсомольські функціонери переодяглися в обладунки господарів життя і слухали тілистого акордеоніста, який встиг швидко стати мільйонером і всіх їх “разрєшітє прігласіть”. Український загал спостерігав за цією бузою з екранів телевізії і щиро збагачував нецензурну лексику.

Граблі, на які наступив той, що “ніколи не помиляється” спочатку вдарили його по лобі, а потім він ними натужно вигрібав “папу” і заодно й епоху Леонідів. “Папа” породив Помаранчевий майдан і увійшов у новітню історію навкарачки і як автор словника нецензурної лексики…

Отак із епохи Леонідів українська доля, веслуючи у човні з великими пробоїнами, вигребла в епоху Вікторів. Човен був помаранчевий. Ось тут п’ята колона мовби посторонилася і пропустила тих, що були у жовтогарячих жилетах, з такими ж прапорами і стрічками на лацканах, сумках і любовно несли на руках великого творця “моєї нації”. Невеличка її частина, таки ж його, кровна, тупцяла поруч. Він без неї нікуди – ні на державні заходи, ні на трибуну, ні до церкви. Саме через неї улюбленець запізнювався всюди: того вдягни, того помий, тому памперса поміняй, як і вимагає чин “моєї нації”. Тюрми так і не дочекалися своїх поселенців, бо улюбленець зодягнув хітон пастиря-проповідника і оголосив всепрощення. А у всьому винна наша багата мова. Вона взяла і у слові “зачарування” склад “за” поміняла на “роз”…

Але не без його допомоги зійшла “звєзда востока”. Сповз голим гузном із терикону коксу, але встиг нагребти більше, ніж мали всі князі за всі століття свого правління. Мітла, якою його вимітали, погано пахла. Залишив історичну батьківщину й народ, подарувавши йому той таки ж терикон коксу, а собі вивіз терикон із золота. Тепер сидить на вершечку того вкраденого в народу золотого пагорба і милується краєвидами Ростова. “Отака історія, українська дума”. Платон, напевно, не допускав навіть думки, що в чолових держави можуть бути серця навіть не з дешевого металу, а з трухлявої, чи ба, гнилої деревини. Він таких варіантів навіть не розглядав.

І ця епоха спочила у Бозі. І ось вона нова – “слуг”! Одіозна, карколомна і, дай Боже, неповторна. Коло замкнулося. Помсту тому, що розпочав величну нашу історію вчинено. Злото-срібло сердець чолових (князів-гетьманів) поміняно на порохняву, побиту шашелями деревину. Після всіх Володимирів – того, що закликав в Україну “московські воші”, “вождя всіх народів”, вірнопідданого васала і того, що пас “овець православних” на Іудиних полях, і царя “всія Русі”, прийшов той, що уособлює всіх відразу. Прокляття язичницьких волхвів нікуди не зникло. Це вони вчинили шалений бунт, сипали прокльонами і на князя Володимира і на весь край, який князь охрестив. Заклинали навіть його ім’я, щоб воно несло краю погибель. Не забуваймо, що між датою хрещення Києва 988 роком, тобто, бунтом волхвів, і роком, коли Б. Хмельницький одягнув Україні на шию ярмо (1654р.), стоїть цифра 666. І вона усе ж так б’є по нас і плодить тих, що зодягають шапку Мономаха, але вона не підходить їм за розміром.

Останній у цій помсті той, що овошивлює всю Україну. У сув’язі із ще одним Володимиром-царем вони січуть на січку українську державу, перекроюють історію. Що день – що два світ відкриває українську діжу і шукає в ній бодай ложку меду. Там навіть не дьоготь… І все більше вимальовується цілком новий образ “безсрібного” Голобородька, заплутаного в корупційні схеми пройдисвіта-віртуоза, який розхитує великі держави і пхає Україну в московське ярмо. Коли б він цікавився ще чимось іншим крім грошей, то варт було б нагадати цьому планетарному злодію з непогамованим апетитом, що його тезка ще в дуже сиву давнину закликав до себе моторошну й жорстоку смерть від древлян саме через непомірну жадобу. Його слуга на українському престолі не посміє зупинити цю жадобу, але Америка вже давно зростила для нього ті дві берези, які розчахнуть його пекельний апетит. І всі придбані в цій країні хмарочоси за кошти вкрадені в українських вкладників у “Приват-банк”, залишаться таки ж на землі. І на запитання “для чого це все?” та чому не зупинився вчасно, не буде відповіді.

І не буде відповіді на багато запитань, які поставить українська Феміда тому, хто плів із цим великим злочинцем павутину ошуканства, брехні й натягнув на фейс маску лицедія. Хто його інтереси поставив вище ніж інтереси всього народу. Не буде й відповіді на запитання, чому і за які гріхи так покарано Україну на 29-му році незалежності? Чому вона обрала провідника маргінального духу після всіх майданів і після того, як народилося вже не одне покоління вільних людей і суспільна свідомість й патріотизм таки ж прийшов до багатьох українців. Та таки ж чому???

Поява будь-якої постаті серед чолових — невипадкова випадковість. Вони “стовпи” держави. Пригадую як напередодні нашої незалежності ми зачитувалися катренами Нострадамуса. У його пророцтвах була інформація і про СРСР, яку названо жорстоким режимом. Ця держава існуватиме один космічний день (70) літ. Нострадамус повідав, що цей режим триматиметься на трьох “стовпах”, які помиратимуть з інтервалом 2-3 роки. Зі смертю останнього імперія розпадеться, зникне. Наші “нострадамуси” назвали Молотова, Маленкова і Кагановича. Саме ці партійні функціонери й помирали з таким інтервалом. 25 липня 1991-го помер третій, останній, “стовп” червоної імперії, кат нашого народу Каганович. Пригадую свою іронію щодо того, що його смерть щось змінить і похитне цю імперію. Він “забрав” її з собою рівно через 24 дні: 19-го серпня 1991-го. Нострадамус не помилився.

Тож що може означати цей ребус “Зе”? І чому ще й досі його рейтинг не впав до нуля? Яка сила тримає його? Хто чи що обкурює мізки мільйонів? Правда усе вище піднімає завісу на тій сцені, де блазень грає свою останню роль. Але сірий загал усе ще вірить в чистого, чесного Голобородька. Щоправда, Кліо пише спогади про Майдан Гідності і працює над розділом “Майдан гніву”, “Некрополь вождів” та “Чому “слуги” повідкривали в тюрмах платні камери?” Чи вистачить усім? Знає вража сила, що їй світить за цей злочинний турборежим-знущання над Україною і завбачливо готується. Щоб і “параші” були пристойні, і телевізори останнього покоління, і заґратовані євровікна сяяли білизною. Декларації дозволять їм купити комфорт пеніціарного штибу. Судячи з того, як вони осквернили державну інституцію – Парламент – їх отак жужмом, у турборежимі, крутіші й нещадніші наступники будуть цілком законно туди й спроваджувати. За те, що зрадили Україну, зневажили її закони, що служили олігархам, за прийняті шкідливі для країни закони. За аморальну поведінку. За “жертовне служіння” в конвертах. Та й взагалі за те, що тавро “слуги” прилипло до них і вони ніколи не змиють його зі своїх душ. Етимолог-психолог, якби такий був, то сказав би, що їхня поведінка цілком відповідає назвиську “слуга”. Бо олігархам, які купили їх, вони служать. Мамоні служать. Молодикам-гуманоїдам із Банкової служать незаперечно: що повелять – те й виконують, за що накажуть голосувати, за те й голосують, не читаючи. Державу розхитують і розкрадають. Маленькому вождю із великими амбіціями і величезною безпорадністю й невіглаством готові служити, носити на грудях емблему “Зе”, до якої невблаганний час і гнів українців доточить літеру “к”. “Зе” неодмінно реіркарнується у “Зек”. Судячи з того, що вони витворяють з перших миттєвостей весни – це не за горами. Поки що суспільна енергія накопичує гнів і силу. Цей маскарад “нових облич” із клоуном на чолі все більше перетворює цю арену цирку на Колізей. Ошуканий голобородьківець все чіткіше бачить, що блазень і є блазень – і він таки ж коло ноги “короля” і виконує всі його повеління й забаганки. Судний день не за горами…