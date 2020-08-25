Звернення до президента України Володимира Зеленського

Пане Зеленський, Ви на дебатах із Петром Порошенком назвали себе вироком п’ятого Президента України. Однак ми, представники національно-демократичних організацій, учасники боротьби за незалежність України, колишні політв’язні, учасники руху шістдесятників і засновники та учасники Народного Руху України — організації, котра очолювала визвольну боротьбу українського народу за незалежність у 90-х роках ХХ ст., — та небайдужі до долі України її активні громадяни, пишемо до вас цього листа й заявляємо, що ваша теперішня діяльність на посаді президента фактично є демонтажем України як держави.

Ваша партія із претензійною назвою “Слуга народу” має найчисельнішу фракцію у ВР, але це, по суті, один Ваш голос у Верховній Раді. Так було і за часів Сталіна, коли генсек компартії був одним вирішальним голосом “совєтського” народу.

Нещодавно відбулось урочисте зібрання за Вашою участю як президента з нагоди відзначення 30-річчя вікопомної Декларації про державний суверенітет України. Однак у Вашому виступі й виступах політичних діячів не було згадано про ті українські громадські й політичні сили, які прокладали шлях до Декларації. Зате були згадки про представників компартії, яка боролася проти Незалежності України.

Пане Зеленський, оцінюючи Ваш понад річний термін на посаді президента, можна дійти висновку, що Ви дієте не як президент України, а як менеджер, що на догоду Путіну прагне обернути український народ у рабів московської імперії, котру він намагається відновити. Своїми діями на догоду московському “царю” Ви підтверджуєте, що були і залишаєтеся лідером “Дев’яносто п’ятого кварталу”, котрий діяв і досі діє засобами вуличного, вульгарного глузування над українською державою і над національною сутністю українців.

Нині Вашими руками Українську армію, як і в часи втікача від народного гніву Януковича, намагаються обеззброїти. На догоду Кремлю послаблюється обороноздатність України, відбувається скорочення чисельності Збройних сил, військ спец­призначення, зупинення ракетних програм.

За час свого президентського терміну ви зробили поступки ворогу, послабили позиції наших Збройних сил, що вже призвело до втрати визволеної території й нових жертв українських воїнів.

Ще гірша ситуація в економіці та соціальному забезпеченні людей — зростають ціни, а Вами обіцяного підвищення пенсій та зарплатні, зокрема вчителям і медикам, немає. Вами не виконано жодної з ваших виборчих обіцянок. Саме своїми діями ви, спільно з п’ятою колоною, провокуєте наближення нового всенародного Майдану проти Вас, проти вашої прицільно антиукраїнської, промосковської діяльності.

Пане Зеленський, Ваше тривале відмовчування щодо розправи кривавого диктатора Лукашенка над білоруською нацією, його звертання по допомогу до Путіна із закликом упокорити Білорусь – ще одне свідчення Вашої залежності від Москви, того, що Ви дієте на догоду путінським адептам та, зокрема, олігарху Коломойському, який обікрав Україну на мільярди доларів, але Ваша Генеральна прокуратура мовчить.

Пане Зеленський, українська мова із Ваших вуст на офіційних заходах — це ознака, що Ви людина талановита. Але заяви Вашого ставленика — голови Верховної Ради, як і окремих депутатів вашої фракції, про якісь проблеми, що начебто тепер виникають із визнанням української мови як єдиної державної мови в Україні, — це натяк на те, що ви та ваші “слуги народу” здатні повестися із державною мовою, аналогічно до “старань” президента-утікача Януковича, що вимагав запровадити в Україні дві державні мови.

Ми хочемо нагадати Вам, що українська мова завжди була і є головною ознакою української національної ідентичності, захистом майбутнього української нації. Вам, як президентові України, належить знати, що Путін, вдаючись до фальшування історичної правди, намагається переконати весь світ, що українці та росіяни — один народ. Вам належить як президенту принципово й гідно заперечувати такі антиісторичні твердження, але Ви мовчите і своєю нерішучістю допомагаєте Путіну утвердити свою владу в Кремлі й заволодіти споконвічними територіями українського народу. Ви намагаєтесь догодити Путіну, який не визнає української нації, а Українську державу вважає ворожою Росії.

Своєю політикою умиротворення Путіна Ви знищили дружні партнерські взаємини України з провідними європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки.

Вам, пане Зеленський, як людині, що прагне домогтися миру ціною неприйнятних поступок Росії, треба нарешті усвідомити, що Росія Путіна не перестане стріляти в українських воїнів доти, доки не досягне своїх імперських зазіхань. І хоча Ви вже майже стали перед російським агресором на коліна, це не зупинить Путіна, бо йому потрібний не тільки Крим. Він прагне підпорядкувати собі всю Україну.

Протидіяти такій агресивній політиці Путіна може тільки належно вишколена й забезпечена новітнім озброєнням Українська армія, консолідована взаємодія нашої країни із провідними демократіями світу, в першу чергу — зі США, посилення санкцій проти путінського режиму, вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Збройні сили України за підтримки міжнародного співтовариства спроможні назавжди зупинити московську агресію проти України.

Тарас Шевченко заповідав нам любити Україну “во врем’я люте”, себто в часи російського панування над нею, а Іван Франко виховав нас як європейську націю, і вселив у наш народ дух національної гордості й честі.

Стривожені розвитком подій у нашій державі, ми, підписанти цього листа, люди різних професій, різних політичних поглядів та устремлінь, закликаємо український народ протидіяти будь-яким спробам зради національних інтересів України.

Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку — зректися влади.

Дмитро Павличко

Богдан Горинь

Юрій Щербак

Володимир Василенко

Михайло Слабошпицький

Іван Заєць

Павло Мовчан

Андрій Бондарчук

Степан Волковецький

Віталій Горелик

Микола Горбаль

Степан Давимука

Олександр Гудима

Олег Чорногуз

Володимир Сергійчук

Богдан Мацелюх

Дмитро Чобіт

Арсен Зінченко

Василь Овсієнко

Тарас Салига

Орест Івахів

Ігор Калинець

Ярослав Кендзьор

Михайло Косів

Сергій Мельничук

Микола Поровський

Віктор Терен

Богдан Стаднюк

Микола Цимбалюк

Василь Чепурний

Володимир Шовкошитний

Від редакції. Цей лист є відкритим для підписів громадян, яким небайдужа доля України. Аби заявити свою позицію надсилайте до редакції (електронною поштою на адресу slovo_prosvity@ukr.net) свій підпис — ім’я та прізвище.