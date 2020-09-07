Ім’я на мапі

Про громадське обговорення на сайті КМДА перейменування скверу Валерія Чкалова на сквер Євгена Чикаленка

Дорогі друзі, побратими, однодумці! До Вас звертається Просвітницький Центр національного відродження ім. Євгена Чикаленка.

Комісія Київради з питань най­менувань винесла на громадське обговорення своє рішення про перейменування скверу Валерія Чкалова на сквер Євгена Чикаленка.

Євген Харлампійович Чикаленко народився через дев’ять місяців по смерті Тараса Шевченка в родині багатого поміщика. Тарас Шевченко і Євген Чикаленко жили в різні епохи, але їх об’єднувала одна велика місія: вони обидва в часах масового зросійщення українців рятували українську націю від її виродження. Т. Шевченко робив це своєю геніальною творчістю, а Є. Чикаленко — своєю дивовижною щедрістю і невтомною громадською і публіцистичною діяльністю. Він своїм власним коштом протягом восьми років видавав єдину в російській імперії щоденну українськомовну газету “Рада”, яка гуртувала, мобілізувала і готувала до боротьби українську громадськість, без чого Українська Революція 1917—1921 років могла і не відбутися. Це він скликав Центральну Раду та, відмовившись її очолити, запросив разом з Сергієм Єфремовим і Дмитром Дорошенком на цю місію Михайла Грушевського. Це Чикаленко створив за свій кошт фонд підтримки українських письменників М. Коцюбинського, В. Винниченка, І. Франка та інших. Це його коштом було видано знаменитий “Словарь украинского языка” Бориса Грінченка та побачили світ інші словники. Це Чикаленко п’ять років чекав дозволу царської цензури на видання саме українською мовою цілої серії написаних ним брошур для українських селян. Це він фінансував будівництво Українського Дому у Львові. Це Євгену Чикаленку належать крилаті і нині вкрай актуальні слова, які не можуть сподобатися нинішнім олігархам, офшорникам, казнокрадам і хабарникам: “Легко любити Україну до глибини своєї душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені”.

В. Винниченко якось писав у листі до Є. Чикаленка: “Настане час, Євгене Харлампійовичу, коли будуть думати, де Вам пам’ятник поставити”. Зараз і час настав і місце для пам’ятника легко знайдеться, якщо українські патріоти своїм активним голосуванням на сайті КМДА підтримають перейменування скверу В. Чкалова.

Валерій Чкалов — це “советский лётчик-испытатель”, який у 1938 р. у 34-річному віці загинув за дуже загадкових обставин. Сквер В. Чкалова знаходився раніше на вулиці Чкалова. Тепер такої вулиці у Києві немає, бо її давно перейменовано на вулицю Олеся Гончара. Присвоєння цьому скверу імені великого українського мецената Є. Чикаленка завадило б давнім зазіханням київських забудовників побудувати у цьому сквері свою чергову висотку.

Ми звертаємося до українців з двома проханнями:

Перше – просимо проголосувати “за”, що, зауважимо, зробити технічно непросто. Для цього треба спочатку зайти на сайт forum.kyivcity.gov.ua та зареєстуватися учасником обговорення. Сайт починається двома текстами, які називаються “Громадське обговорення…” та “Реєстрація”. Для реєстрації вимагається заповнення довгої анкети з фіксацією пароля. Тут дуже важливо зберегти терпіння. Після реєстрації через кілька днів на графі “Обговорення…” відкриються два віконечка: “так” і “ні”

Друге: особливо просимо надіслати це наше звернення всім своїм фейсбучним друзям та знайомим, електронну пошту яких маєте, і які могли б проголосувати “так”.

Громадське обговорення вже почалося і триватиме до 1 жовтня!!! (Здається, з одного комп’ютера можна зареєструватися і проголосувати двом різним особам.)

Дякуємо за принципову українську позицію і підтримку.

Просвітницький Центр

національного відродження

ім. Євгена Чикаленка