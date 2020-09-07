Лист до президента України просвітян Буковини

Просвітяни Буковини висловлюють глибоке занепокоєння станом справ у державі щодо захисту національних інтересів України. Ми стурбовані тим, що час від часу під сумнів ставиться питання української мови як єдиної державної, на державному рівні демонструється лояльне ставлення до ультиматумів та вимог країни-агресора, сповільнення руху за курсом ЄС та НАТО тощо.

Ваш меседж у промові з нагоди 29-ї

річниці незалежності України знайшов відгук як серед прихильників, так і опонентів. До заклику шанувати своє розмаїття, як запоруку єдності, цінувати одне одного і не вдаватися до демонстративного патріотизму, а докладати зусиль для розквіту країни, справді варто дослухатися кожному свідомому громадянину. Однак враження від цих проникливих слів звів нанівець той недолугий концерт з пісеньками-одноденками, зокрема й мовою агресора, в якому змішалися “шльопки” і славетна “Червона рута”, оголені торси поп-дівиць — а серед глядачів матері з портретами загиблих синів. Як Ви самі відзначили, на історичному місці — Софійській площі, —

“…Ярослав Мудрий розбив печенігів. Тут проходили збори громади та ухвалювали всі важливі рішення. Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували Акт Злуки та соборність України. Тут у 43-му році відзначали вигнання нацистів з Києва. А у серпні 91-го тут відбулося народне віче на підтримку незалежності”. Отож, на цьому історичному місці під стінами святого храму не місце розважальному шоу такого ґатунку — так само, як і параду під час війни!!!

Просвітяни Буковини разом з просвітянами всієї України настійно закликають Вас рішучіше стати на захист національних інтересів, не поступатися ворогу ані на йоту окропленими кров’ю Героїв здобутками України! Тоді можете розраховувати на всенародну підтримку, а інакше – на рішучий народний опір! Як президент, Ви відповідальні за вектор руху країни і ганьбити її чи то лояльністю до ворога, чи то недолугістю зорганізованих свят – не маєте історичного права! Сподіваємося бути почутими Вами, і як одна з найдавніших громадських проукраїнських багаточисельних організацій України розраховуємо на гідну президента зворотну реакцію на наше звернення.

Просвітяни Чернівецького обласного об’єднання громадської організації “Всеукраїнське Товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка”