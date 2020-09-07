Особливий статус, загальна амністія, вибори, — Фокін про те, що слід зробити для Донбасу

Заступник Кравчука в ТКГ В. Фокін заявив, що особливий статус треба надати всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині. Разом із цим без Донбасу Фокін не бачить сучасної України. Наразі ж там “потрібно оголосити загальну амністію та провести вибори”.

Вітольд Фокін розповів, що дуже добре знає Донбас, адже виріс там. Політик переконаний, що “донецький характер має свою специфіку”.

Донеччани довго терплять, але коли розгойдаються, зупинити їх дуже важко, – заявив Фокін.

Тож наразі, коли ситуація на Донбасі вже розгойдалася (а регіон почав занепадати, на думку Фокіна, ще з кінця 80-х років минулого століття), “виконання мінських домовленостей – це єдиний шлях до миру”.

Фокін зауважив, що поділяє думку Кравчука: “Без доброї волі й розумних поступок ні одна, ні інша сторони миру не досягнуть”.

На Донбасі потрібно провести вибори. Рада наразі ухвалила в Донецькій та Луганській областях місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, не проводити. Кравчук просить депутатів передумати.

Фокін переконаний: якщо Рада не підтримає Кравчука, це означатиме, що щонайменше частина депутатів “не дуже зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі”.

Заступник Кравчука виділив “важливе питання про амністію”. З обох боків, мовляв, “було скоєно багато злочинів”. Усі слід розслідувати, а винних – притягнути до відповідальності.

“Моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, і розв›язати питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу”, – заявив Фокін.

Фокін з Кравчуком повністю дискредитували себе, намагаючись протягнути кремлівський план дій щодо Донбасу. Їх вже мало просто негайно виключити з контактної групи. Потрібно на цих “перемовників” завести кримінальну справу за державну зраду!

Новини від “ЄС”