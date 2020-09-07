Президент Ліги українських меценатів Володимир ЗАГОРІЙ: «Обов’язкову програму виконано!»

Отже, маємо всі підстави сказати: обов’язкову програму конкурсу виконано! Позаду всі етапи тестування з державної мови, котрі успішно пройдено. І раптом — така прикра, немилосердно довга пауза перед фінальним епізодом обов’язкової програми. Через викликаний пандемією карантин ми не мали змоги зібрати журі конкурсу. Як і в багато життєвих сюжетів, у наш конкурс брутально вдерлася ця несподіванка, з якою у нас не було можливості боротися. Мусили запастися терпінням і чекати. В соціальних мережах нас шарпали: “Де результати конкурсу?!” “Коли відбудеться засідання журі?!” Виконавча дирекція Ліги пояснювавла, що журі призначається наказом міністра освіти, а тому не можна наспіх зібрати цю команду і доручити їй перевіряти зашифровані роботи конкурсантів. Тут є чимало формальностей, обумовлених у положенні про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, зареєстрованому у Міністерстві юстиції. Була дискусія виконавчої дирекції Ліги меценатів із міносвіти про те, коли можна провести засідання журі, оскільки суворий карантин вже пом’якшено. Врешті сторони досягли компромісу: журі працюватиме останнього тижня серпня. І ось “команда” Павла Гриценка, директора Інституту української мови НАНУ, розпочала свою роботу. Невдовзі голова журі П.Ю.Гриценко повідомив: “Всі роботи перевірено, а потім розшифровано імена авторів. Визначено переможців та призерів, які одержать нагороди меценатів”. Залишилася тільки приємна формальність: офіційне закриття 20-го конкурсу ім. Яцика, на якому переможці й призери, одержать виборене.
Наказом міністра освіти буде затверджено протокол роботи журі. І на сторінці https://www.facebook.com/uakonkurs оприлюднимо імена переможців та призерів 20-го мовного марафону. Дату офіційного закриття його також повідомимо незабаром.
Переможці та призери 4-го (підсумкового) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика:
І місце
№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти
- 3 клас ЗЗСО Терещук Віталіна Вікторівна Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області
- 4 клас ЗЗСО Ястреб Антоніна Олександрівна Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Перечинського району Закарпатської області
- 5 клас ЗЗСО Туржанська Дарина Віталіївна Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького
- 6 клас ЗЗСО Петреченко Євгенія Романівна Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області
- 7 клас ЗЗСО Рослик Єгор Дмитрович Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області
- 8 клас ЗЗСО Рищенко Анна Олександрівна Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради Донецької області
- 9 клас ЗЗСО Шкурат Анна Михайлівна Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
- 10 клас ЗЗСО Ківеждій Дарина Анатоліївна Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської області
- 11 клас ЗЗСО Астанов Джамал Джамалович Одеська загальноосвітня школа № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
- ЗПТО Доля Ніна Юріївна Державний професійно-технічний навчальний заклад “Роменське вище професійне училище” Сумської області
- ЗПФО Рубаняк Оксана Володимирівна Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
- ЗВО Михайлевич Анастасія Михайлівна Львівський національний університет імені Івана Франка
ІІ місце
№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти
- 3 клас ЗЗСО Нікольська Віолетта Олегівна Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області
- 4 клас ЗЗСО Бабій Вікторія Олександрівна Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня № 4
- 5 клас ЗЗСО Артеменко Софія Олександрівна Навчально-виховний комплекс “Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Лідер” Смілянської міської ради Черкаської області
- 6 клас ЗЗСО Діжак Анна Мар’янівна Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва Сокальської районної ради Львівської області
- 7 клас ЗЗСО Кедюлич Валерія Вікторівна Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Закарпатської області
- 8 клас ЗЗСО Левченко Катерина Олександрівна Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міської ради Луганської області
- 9 клас ЗЗСО Лесюк Галина Дмитрівна Ковалівський ліцей Коломийської районної ради Івано-Франківської області
- 10 клас ЗЗСО Рижкова Анастасія Андріївна Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради
- 11 клас ЗЗСО Лукащук Василь Васильович Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області
- ЗПТО Гук Анастасія Сергіївна Державний навчальний заклад “Михайлівське вище професійне училище” Запорізької області
- ЗПФО Ніколіна Юлія Владиславівна Вінницький технічний коледж
- ЗВО Груша Анастасія Григорівна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
ІІІ місце
№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти
- 3 клас ЗЗСО Базилевський Максим Дмитрович Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області
- 4 клас ЗЗСО Качмарик Анна Юріївна Ліцей “Сихівський” Львівської міської ради
- 5 клас ЗЗСО Олещук Наталія Олегівна Головинська гімназія Черняхівського району Житомирської області
- 6 клас ЗЗСО Плачкова Катерина Сергіївна Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради
- 7 клас ЗЗСО Дімова Марія Юріївна Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
- 8 клас ЗЗСО Цілик Анастасія Миколаївна Золочівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів “Школа радості” – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області
- 9 клас ЗЗСО Сергієнко Катерина Миколаївна Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради
- 10 клас ЗЗСО Попова Вікторія Олександрівна Полігонівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області
- 11 клас ЗЗСО Казакова Ольга Олегівна Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської ради
- ЗПТО Якушева Ольга Володимирівна Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг”
- ЗПФО Білоус Поліна Володимирівна Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
- ЗВО Леусенко Юлія Олександрівна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського