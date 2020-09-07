Президент Ліги українських меценатів Володимир ЗАГОРІЙ: «Обов’язкову програму виконано!»

Отже, маємо всі підстави сказати: обов’язкову програму конкурсу виконано! Позаду всі етапи тестування з державної мови, котрі успішно пройдено. І раптом — така прикра, немилосердно довга пауза перед фінальним епізодом обов’язкової програми. Через викликаний пандемією карантин ми не мали змоги зібрати журі конкурсу. Як і в багато життєвих сюжетів, у наш конкурс брутально вдерлася ця несподіванка, з якою у нас не було можливості боротися. Мусили запастися терпінням і чекати. В соціальних мережах нас шарпали: “Де результати конкурсу?!” “Коли відбудеться засідання журі?!” Виконавча дирекція Ліги пояснювавла, що журі призначається наказом міністра освіти, а тому не можна наспіх зібрати цю команду і доручити їй перевіряти зашифровані роботи конкурсантів. Тут є чимало формальностей, обумовлених у положенні про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, зареєстрованому у Міністерстві юстиції. Була дискусія виконавчої дирекції Ліги меценатів із міносвіти про те, коли можна провести засідання журі, оскільки суворий карантин вже пом’якшено. Врешті сторони досягли компромісу: журі працюватиме останнього тижня серпня. І ось “команда” Павла Гриценка, директора Інституту української мови НАНУ, розпочала свою роботу. Невдовзі голова журі П.Ю.Гриценко повідомив: “Всі роботи перевірено, а потім розшифровано імена авторів. Визначено переможців та призерів, які одержать нагороди меценатів”. Залишилася тільки приємна формальність: офіційне закриття 20-го конкурсу ім. Яцика, на якому переможці й призери, одержать виборене.

Наказом міністра освіти буде затверджено протокол роботи журі. І на сторінці https://www.facebook.com/uakonkurs оприлюднимо імена переможців та призерів 20-го мовного марафону. Дату офіційного закриття його також повідомимо незабаром.

Переможці та призери 4-го (підсумкового) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика:

І місце

№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти

3 клас ЗЗСО Терещук Віталіна Вікторівна Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області 4 клас ЗЗСО Ястреб Антоніна Олександрівна Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Перечинського району Закарпатської області 5 клас ЗЗСО Туржанська Дарина Віталіївна Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького 6 клас ЗЗСО Петреченко Євгенія Романівна Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області 7 клас ЗЗСО Рослик Єгор Дмитрович Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області 8 клас ЗЗСО Рищенко Анна Олександрівна Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради Донецької області 9 клас ЗЗСО Шкурат Анна Михайлівна Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 10 клас ЗЗСО Ківеждій Дарина Анатоліївна Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської області 11 клас ЗЗСО Астанов Джамал Джамалович Одеська загальноосвітня школа № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області ЗПТО Доля Ніна Юріївна Державний професійно-технічний навчальний заклад “Роменське вище професійне училище” Сумської області ЗПФО Рубаняк Оксана Володимирівна Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЗВО Михайлевич Анастасія Михайлівна Львівський національний університет імені Івана Франка

ІІ місце

№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти

3 клас ЗЗСО Нікольська Віолетта Олегівна Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області 4 клас ЗЗСО Бабій Вікторія Олександрівна Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня № 4 5 клас ЗЗСО Артеменко Софія Олександрівна Навчально-виховний комплекс “Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Лідер” Смілянської міської ради Черкаської області 6 клас ЗЗСО Діжак Анна Мар’янівна Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва Сокальської районної ради Львівської області 7 клас ЗЗСО Кедюлич Валерія Вікторівна Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Закарпатської області 8 клас ЗЗСО Левченко Катерина Олександрівна Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міської ради Луганської області 9 клас ЗЗСО Лесюк Галина Дмитрівна Ковалівський ліцей Коломийської районної ради Івано-Франківської області 10 клас ЗЗСО Рижкова Анастасія Андріївна Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради 11 клас ЗЗСО Лукащук Василь Васильович Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області ЗПТО Гук Анастасія Сергіївна Державний навчальний заклад “Михайлівське вище професійне училище” Запорізької області ЗПФО Ніколіна Юлія Владиславівна Вінницький технічний коледж ЗВО Груша Анастасія Григорівна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ІІІ місце

№ з/п Конкурсна категорія ПІБ учасника/учасниці Найменування закладу освіти

3 клас ЗЗСО Базилевський Максим Дмитрович Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області 4 клас ЗЗСО Качмарик Анна Юріївна Ліцей “Сихівський” Львівської міської ради 5 клас ЗЗСО Олещук Наталія Олегівна Головинська гімназія Черняхівського району Житомирської області 6 клас ЗЗСО Плачкова Катерина Сергіївна Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 7 клас ЗЗСО Дімова Марія Юріївна Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 8 клас ЗЗСО Цілик Анастасія Миколаївна Золочівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів “Школа радості” – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області 9 клас ЗЗСО Сергієнко Катерина Миколаївна Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 10 клас ЗЗСО Попова Вікторія Олександрівна Полігонівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області 11 клас ЗЗСО Казакова Ольга Олегівна Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської ради ЗПТО Якушева Ольга Володимирівна Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг” ЗПФО Білоус Поліна Володимирівна Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” ЗВО Леусенко Юлія Олександрівна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського