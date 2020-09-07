У Полтаві презентували книгу «Капелани. На службі Богу і Україні»

З нагоди Дня пам’яті захисників України у Полтавському краєзнавчому музеї Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації та Північносхідний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті (УІНП) презентували книгу УІНП “Капелани. На службі Богу і Україні”. Презентацію відвідали капелани ПЦУ, УГКЦ, громадські діячі, бібліотекарі співробітники обласного військового комісаріату, Головного управління національної поліції в Полтавській області та курсанти Полтавського військового коледжу сержантського складу інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Благословити й привітати авторів та капеланів завітав архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ владика Федір. “На жаль, ми належимо до покоління, яке знає що таке війна. Пандемія коронавірусу показала що наша держава — це наша домівка, й нашу домівку ми повинні берегти, плекати й захищати”, – наголосив він.

“Зараз в країні немає жодної людини, якої не стосується війна. Мені б хотілося, щоб завдяки цій книжці кожен дізнався про надважливу роль військових капеланів. Для бійця вони є другом, психологічною опорою. Основним джерелом віри на війні є ваша підтримка. Тому я дуже дякую і низько вклоняюсь вам за вашу службу”, – звернулася до присутніх капеланів заступниця голови Полтавської обласної державної адміністрації Катерина Рижеченко.

“Зараз військовослужбовці, які пройшли війну, хто бачив кров, смерть поранені душі, потребують психологічної підтримки. Багато, на жаль, зараз і суїцидів серед військових, серед поліцейських. І одна із причин — немає офіційної капеланської служби досі. Зараз іде робота над створення такої. На жаль, останніми роками між поліцією і громадськістю склалася прірва, але подолати її можливо. Крім того, капелан може бути об’єднуючою ланкою між громадою та поліцією. Капелани могли б стати містком, який міг би з’єднати різні середовища, знайти спільну мову”, — сказав капелан ПЦУ, поліцейський роти конвойної служби Головного управління Національної поліції в полтавській області, один з оповідачів книги Сергій Сущенко.

Гість з Києва, упорядниця книги, координаторка усноісторичних проектів УІНП, кандидат історичних наук Тетяна Привалко детально розповіла про видання. У книзі “Капелани. На службі Богу і Україні” йдеться про особливості капеланського служіння на фронті під час протидії російській агресії, а також окреслюються етапи інституційного становлення капеланства у війську. До видання увійшли спогади 13 капеланів ПЦУ, трьох військових священиків УГКЦ, трьох капеланівпротестантів, двох представників РКЦ, одного служителя мусульманської релігійної громади “Милість” і одного – єврейської общини. Серед оповідачів є дві жінкикапелани. Четверо героїв книги – Юрій Казміренко, Іван Ісайович, Василь Хіміч, Павло Гончарук – є лауреатами міжнародної відзнаки імені отця Омеляна Ковча, видатного українського гуманіста, військового капелана, Священномученика Української грекокатолицької церкви, пам’яті якого і присвячено це видання. Переднім словом до книги стала стаття, що народилася у результаті розмови з Головою Синодального управління військового духовенства Православної церкви України Митрополитом Іоаном. Читач довідається про підготовку священиків до служіння у війську під час війни та створення мережі військових капеланів у Православній церкві України, представників якої в українському війську від 2014 року і дотепер нараховується найбільше. Спогади військових капеланів були записані з травня 2018 до червня 2019 року в межах проєкту Українського інституту національної пам’яті “Усна історія АТО”. Загалом у проєкті взяли участь 35 військових капеланів, кожен з яких розповів власну історію служіння в цій неоголошеній війні.

“Коли ми послухаємо розповіді капеланів, то через їхнє посередництво можемо подивитися на ті події, переживання, які самі бійці не розкажуть. І капелани – це ті люди, які можуть порівняти і мирне життя, коли ніби всі збайдужіли, втомилися від війни, і вони, живучи поряд з бійцями, можуть передати ту атмосферу. Це унікальні люди”, — зауважила Тетяна Привалко. Вона вручила презентаційні примірники головному капелану ПолтавськоХарківської єпархії Православної церкви України о. Олександру Гораю, капелану УГКЦ 5ї батальйонної тактичної групи 81ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ полтавця Максиму Кролевському; капелану ПЦУ з 92 окремої механізованої бригади ЗСУ Григорію Гандзію, капелану ПЦУ (42 окрема мотопіхотна бригада; 93 окрема механізована бригада; 72 окрема механізована бригада; 30 окрема механізована бригада; 92 окрема механізована бригада) Євгену Пономаренку та капелану ПЦУ військової частини номер 3052 Національної гвардії України Генадію Коваленку.

Начальник відділу комунікації Головного управління національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв висловив сподівання, що нова книга Інституту нацпам’яті стане в нагоді для патріотичного виховання поліцейських та нацгвардійців.

“Захід відбувся у межах проєкту Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського “Капелани — духовний щит України”. Презентація покликана вшанувати захисників державної незалежності, священиків, які об’єднавши свої зусилля, відправилися на російськоукраїнський фронт на захист України від російської агресії і для духовної підтримки наших військовослужбовців. Саме капелани молитвою і добрим словом підтримують дух і волю українських захисників Вітчизни на передовій. Саме капелани рятують воїнів у час найважчої душевної боротьби. Організатори мали на меті донести історичну правду про російськоукраїнську війну та унікальне явище капеланського руху”, — розповіли журналістам регіональний представник УІНП в Полтавській області співорганізатор презентації Олег Пустовгар та співробітник музею Андрій Барабаш.

Завершилося дійство молитвою за Україну “Боже великий, єдиний, нам Україну храни” на музику славетного композитора, уродженця Полтавщини Миколи Лисенка. Як зауважила ведуча презентації, кандидат філологічних наук, викладач Полтавського університету економіки і торгівлі Віта Сарапин, “цю піснюмолитву часто називають духовним гімном України. Написана в далекому 1885 році, і нині, у складні часи новітньої російськоукраїнської війни за незалежність України, її слова так само актуальні”.

Книга “Капелани. На службі Богу і Україні” вийшла накладом у дві тисячі примірників за сприяння Кабміну державним коштом. Її можна скачати на офіційному сайті УІНП, а друковані екземпляри передадуть у музеї та бібліотеки.

За матеріалами офіційного сайту Полтавської облдержадміністрації. Світлини з пресслужби ОДА