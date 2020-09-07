“Звернення до президента України Володимира Зеленського”, надруковане в “Слові Просвіти” (число 34), активно підтримують і підписують українці. Сьогодні друкуємо імена і прізвища тих, хто приєднався минулого тижня. Нові підписи додаватимемо в наступних числах.

Любов Михайленко, Микола Гнатко, Валерій Дяченко, Василь Нацик, Аполінарія і Валерій Франчуки, Леонід Кононович, Володимир Святненко, Ольга Кочерга, Наталія Барабаш, Зоя та Олексій Вахненки, Валерій Німець, Костянтин Чишко, Ігор Кулешов, Олександр Спаський, Володимир Більчик, Валентин Гримашевич, Вікторія Палатченко, Ярослав Гарасим, Олександр Сухарука, Тетяна Каліберда, Надія Колосова, Сергій Чесак, Іван Романчишин, Жанна Бородавко, Василина Соляник, Ірина Зелена, Сергій Коломоєць, Павло Безкішкін, Олександр Підгорний, Микола Макар, Андрій Погода, Надія Федина, Людмила Виноградова, Олена Кравченко, Віктор Хилюк, Михайло Веретін, Ярослав Мєнзатюк, Діана Гвоздьова, Оксана Горкуша, Лідія Дробноход, Любов Чеканцева, Петро Скиба, Феодосій Бондарчук, Тетяна Смоліна, Євген Копиця, Олександр Шпінь, Вікторія Толочина, Ірина Ренкас, Сергій Тарасенко, Андрій Кришталь, Віра Колісниченко, Лідія Овсянникова, Сергій Бондар, Валентин Боришполець, В’ячеслав Загранчук, Володимир Онищенко, Ігор Казарін, Олена Ольшинська, Сергій Ткачук, Людмила Андреєва, Людмила Супрович, Наталія Чабаненко, Андрій Рожок, Лариса Оленіцька, Юрій Сидоренко, Володимир Воловик, Роман Жовтовський, Антоніна Миронова, Володимир Верес, Мар’яна Коцюруба, Володимир Погода, Володимир Білокопитов, Микола Миколаєнко, Микола Полікарпов, Євгенія Водолазька, Дмитро Чугай, Оксана Дума, Олександр Сорока, Віталій Олесієвич, Надія Куровець, Сергій Крижановський, Ольга Скнар, Світлана Деминова, Алла Захарова, Теодозій Сидір, Василь Маляр, Галина Гич, Людмила Левкович, Галина Хом’як, Роксана Горобець, Сашко Скобельський, Ярослав Унгурян, Галина Дереш, Сергій Рожчук, Світлана Ткаченко, Ніна Божко, Елеонора Березовська, Тетяна Маліч, Богдан Ковальчук, Ірина Розсошко, Вадим Урсул, Олена Литвиненко, Валентина Учаєва, Володимир Полянко, Валентина Смірнова, Ігор Малий, Михайло Вербицький, Олександр Коненко, Михайло Заволокін, Вадим Пшенік, Жанна Волкова, Марина Сорока, Світлана Лоскутова, Парасковія Козьмик, Тетяна Лаз, Рената Кушнарчук, Олена Кузнецова, Оксана Томіча, Уна Томіча, Петро Кива, Володимир Кобилянський, Юрій Врублевський, Ярослав Вітик, Катерина Шевченко, Ганна Шевченко, Алла Степанюк, Тетяна Алехнович, Олена Калініченко, Лідія Шматко, Олена Люта, Ірина Єгорова, Юрій Коношенко, Ірина Ревякіна, Володимир Драгонер, Юрій Прокопенко, Оксана Джевага, Анна Гордєєва, Катерина Максимова, Євген Дудар, Сергій Кресс, Уліян Білоткач, Іван Братців, Олексій Калініченко, Галина Ломтєва, Надія Процко, Лариса Мороз.