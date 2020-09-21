Пам’ятник Симонові Петлюрі спорудять у Полтаві

Відбулося засідання чергової 36ї сесії Полтавської міської ради, яке провів секретар міської ради Олександр Шамота. Депутати серед іншого розглянули питання № 63 “Про погодження місця встановлення пам’ятника Симонові Петлюрі в місті Полтаві”.

За таке рішення проголосувало 23 з 27 присутніх на сесії депутатів міської ради.

Перед голосуванням з трибуни сесії виступив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар. Він поінформував депутатів: як ймовірне місце розташування пам’ятника учасники комісії визначили таку локацію: майдан біля будівлі обласного центру естетичного виховання учнівської молоді (ОЦЕВУМ) поруч із вулицею імені Симона Петлюри та місцем, де знаходилася садиба Петлюр. “Якщо говорити про туристичний аспект, екскурсоводу буде дуже легко пояснити будьякому туристу, чому ж саме тут цей пам’ятник знаходиться”, – зазначив на сесії Олег Пустовгар. Звертаючись до депутатів, він пояснив також юридичні аспекти й висловив сподівання, що рішення стане вагомим внеском у справу виконання Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” та Указів Президента України “Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та ЗахідноУкраїнської Народної Республіки” та “Про заходи з відзначення 100річчя подій Української революції 1917 – 1921 років”. Наприкінці своєї промови Олег Пустовгар сказав:

— Всі ми знаємо, що зараз триває російськоукраїнська війна, яка має не тільки збройний вимір. В тому числі є вимір війни пам’ятей. Лише три промовисті приклади. Яким було перше рішення в Криму після окупації? Це демонтаж пам’ятника основоположнику військовоморських сил України, гетьману Петру КонашевичуСагайдачному. Потім усі підручники з історії України було вилучено з усіх шкіл на території півострова,звезено до Сімферополя і там в одному із дворів спалено. Відразу після встановлення пам’ятника Симонові Петлюрі у Вінниці президент державиагресора Путін повторив комуністичні пронафталінені вигадки щодо антисемітизму Петлюри. Отже, ваше голосування, панове депутати, стане внеском у протидію російській агресії й у сфері війни пам’ятей.

Депутат міськради, ветеран російськоукраїнської війни Юліан Матвійчук як розробник проєкту рішення, розповів про його технічні аспекти. Майбутній вигляд пам’ятника визначать прозорі демократичні процедури.

Виготовленням документації та проведенням Всеукраїнського відкритого архітектурномистецького конкурсу на ескізпроєкт пам’ятника опікуватиметься Полтавська облдержадміністрація.

Нагадаємо, голова УІНП Антон Дробович підтримав ініціативи громадськості та облдержадміністрації щодо спорудження у Полтаві пам’ятника голові Директорії Української Народної Республіки, Головному Отаману військ УНР, журналісту, літературному і театральному оглядачу Симонові Петлюрі.