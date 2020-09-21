ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини Фаріон

Що чуже, то наше.

А що наше – нам же й чуже.

Наша доля вража

Нас доріже нашим ножем.

В. Стус

Ми ще не вийшли з дикої московізації і московськоукраїнського суржика, як потрапили в пастку лавини англізмів в нашій мові. Понад то: процес англоукраїнського суржика набуває явища англоварваризації – порушення закону рівноваги чужих і питомих слів як антикультурного процесу, що стає загрозливим для нації та держави. Найбільше цього словесного бруду в освітній та інформаційній царинах. Щоразу тут пропонуватиму по три контекстуальних зразки таких покручів та наші відповідники до невмотивованих запозичень. Хоч є, звісно, вмотивовані та пристосовані англізми. Про них не йдеться, на зразок давніх спорт, матч, реглан, дренаж та ін.

Прикметно, що провідниками цієї чужої лексики разом із чужою реальністю є передусім політики та журналісти, про що свідчить основна сторінка Міністерства освіти, науки та інновацій. Зокрема, фокусом англоварваризації є програма “Комунікаційна стратегія МОН 2019–2021рр.” (див.https://mon.gov.ua/storage/app/media/media/MOES%20Com%20strategy%2020192022.pdf (дата звернення 10 січня 2020 р.), розроблена громадським об’єднанням “Комунікація для змін”, яка часом видається просто поганим перекладом з англійської мови, зробленим на замовлення влади і цієї ГО. Це, як у бувальщині: “Який поганий переклад! Чи знаєте, хто переклав цього романа?” “Ніхто. Це оригінал”. Це саме той випадок, коли “корисність запозичання перетворюється в свою протилежність”, позаяк призводить до занепаду власних творчих сил “та не розвивається (слабшає) контакт з прямими носіями рідної мовної стихії” (Л. Булаховський).

Рекомендую використовувати Майданчик для перекладів запозичених слів. Словотвір (https://slovotvir.org.ua/). Лексичні значення розкрито за АРС. М, 1981 (53 тисячі слів).

“Участь у кафедральних і факультетських хайпах вітається”. Хайп (первісно з гр. hyperbole — “навмисне перебільшення для посилення виразности та підкреслення сказаної думки”) – інтенсивна реклама, розкручування; піяр; отже, значна увага, захват, інтерес, галас довкола чогось.

Напрацювати антибулінг (bully — “задирака”, “забіяка”, “хвалько”, “хуліган” , “сутенер”, “залякувати, цькувати, задиратися”), булінг “прояв агресії з подальшим залякуванням особистости і появою можливости її повного підпорядкування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися за рахунок когось, заслужити собі загальний авторитет. Насправді задирака приховує свою неспроможність і слабкість” – цькування, протицькування,

Біллборди для просування теми (billboard — “дошка для оголошень”, “рекламний щит”, с. 78), білборд — “термін використовується для опису виду зовнішньої реклами, яка встановлюється вздовж трас, вулиць” – рекламний щит, носій, дошка.

Від редакції: Маємо намір провадити рубрику “Протианглізм від Ірини Фаріон” в кожному числі “Слова Просвіти”. Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Миколаївни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.