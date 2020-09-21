Шановні журналісти!

slovo

Просвітян Буковини дуже схвилював стан фінансування однієї з найцікавіших українських газет у видавничому просторі засобів масової інформації.
Зважаючи на Звернення редакції до читачів та передплатників ряд просвітян відгукнулися особистим фінансовим коштом, а це члени правління Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”:

  1. Савчук Остап Васильович, голова правління — 800 грн.;
  2. Дерда Іван Михайлович, заст. голови — 300 грн.;
  3. Масловська Світлана Тарасівна, заст. голови — 300 грн.;
  4. Антофійчук Володимир Іванович, заст. голови — 200 грн.;
  5. Васкан Василь Васильович — 200 грн.;
  6. Довгань Марія Михайлівна — 200 грн.;
  7. Герегова Світлана Володимирівна — 200 грн.;
  8. Губчин Олександра Ярославівна — 200 грн.;
  9. Косяченко Віктор Трохимович — 200 грн.;
  10. Легусова Уляна Іванівна — 200 грн.;
  11. Ліщук Лідія Іванівна — 200 грн.;
  12. Мінченко Тамара Антонівна — 200 грн.;
  13. Намака Олеся Сидорівна — 300 грн.;
  14. Пелех Марія Максимівна — 200 грн.;
  15. Рєпіна Олена Мірчевна — 200 грн.;
  16. Терен Ольга Петрівна — 100 грн.
    Всього: 4000 грн. (чотири тисячі грн.)
    Окрім цього, до кінця року здійснена підписка на 187 екземплярів.
    Наш девіз: газета “Слово Просвіти” — ЖИЛА, ЖИВЕ І БУДЕ ЖИТИ!”
    З повагою — Остап Савчук,
    голова Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”
Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment