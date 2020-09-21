Шановні журналісти!

Просвітян Буковини дуже схвилював стан фінансування однієї з найцікавіших українських газет у видавничому просторі засобів масової інформації.
Зважаючи на Звернення редакції до читачів та передплатників ряд просвітян відгукнулися особистим фінансовим коштом, а це члени правління Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”:
- Савчук Остап Васильович, голова правління — 800 грн.;
- Дерда Іван Михайлович, заст. голови — 300 грн.;
- Масловська Світлана Тарасівна, заст. голови — 300 грн.;
- Антофійчук Володимир Іванович, заст. голови — 200 грн.;
- Васкан Василь Васильович — 200 грн.;
- Довгань Марія Михайлівна — 200 грн.;
- Герегова Світлана Володимирівна — 200 грн.;
- Губчин Олександра Ярославівна — 200 грн.;
- Косяченко Віктор Трохимович — 200 грн.;
- Легусова Уляна Іванівна — 200 грн.;
- Ліщук Лідія Іванівна — 200 грн.;
- Мінченко Тамара Антонівна — 200 грн.;
- Намака Олеся Сидорівна — 300 грн.;
- Пелех Марія Максимівна — 200 грн.;
- Рєпіна Олена Мірчевна — 200 грн.;
- Терен Ольга Петрівна — 100 грн.
Всього: 4000 грн. (чотири тисячі грн.)
Окрім цього, до кінця року здійснена підписка на 187 екземплярів.
Наш девіз: газета “Слово Просвіти” — ЖИЛА, ЖИВЕ І БУДЕ ЖИТИ!”
З повагою — Остап Савчук,
голова Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”