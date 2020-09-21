Шановні журналісти!

Просвітян Буковини дуже схвилював стан фінансування однієї з найцікавіших українських газет у видавничому просторі засобів масової інформації.

Зважаючи на Звернення редакції до читачів та передплатників ряд просвітян відгукнулися особистим фінансовим коштом, а це члени правління Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”:

Савчук Остап Васильович, голова правління — 800 грн.; Дерда Іван Михайлович, заст. голови — 300 грн.; Масловська Світлана Тарасівна, заст. голови — 300 грн.; Антофійчук Володимир Іванович, заст. голови — 200 грн.; Васкан Василь Васильович — 200 грн.; Довгань Марія Михайлівна — 200 грн.; Герегова Світлана Володимирівна — 200 грн.; Губчин Олександра Ярославівна — 200 грн.; Косяченко Віктор Трохимович — 200 грн.; Легусова Уляна Іванівна — 200 грн.; Ліщук Лідія Іванівна — 200 грн.; Мінченко Тамара Антонівна — 200 грн.; Намака Олеся Сидорівна — 300 грн.; Пелех Марія Максимівна — 200 грн.; Рєпіна Олена Мірчевна — 200 грн.; Терен Ольга Петрівна — 100 грн.

Всього: 4000 грн. (чотири тисячі грн.)

Окрім цього, до кінця року здійснена підписка на 187 екземплярів.

Наш девіз: газета “Слово Просвіти” — ЖИЛА, ЖИВЕ І БУДЕ ЖИТИ!”

З повагою — Остап Савчук,

голова Чернівецького обласного об’єднання ГО “ВТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка”