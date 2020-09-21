Звернення

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Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

Друзі!
Тижневик “Слово Просвіти” –один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського слова в інформаційному морі , за певного “сприяння” нашої влади опинився на межі припинення свого існування. І тільки ми самі, хто любить, шанує і дорожить українським правдивим і об’єктивним словом можемо допомогти “Слову Просвіти”. Будьяка фінансова підтримка видання – це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:
АТ “АльфаБанк, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.
Призначення платежу заповнюється платником так, щоб надати повну інформацію про платіж.
Минулого тижня на наше прохання про допомогу для газети “Слово Просвіти” відгукнулися:

  1. Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.;
  2. Колесникова Марія — 200 грн.;
  3. Баран Петро Іванович — 500 грн.;
  4. Передерій Олексій Олексійович — 500 грн.
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