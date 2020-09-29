«Хто ми на світі без рідного слова?»

Степанія СІДЛЯР,

радник голови Вишгродської РДА з питань духовності і просвітництва, голова громадської організації “Духовно-просвітницький центр “Спадщина”

…Рідне слово… Ні, вітер огуди

Не затулить нам злякано рот,

Ми без нього такі собі — люди,

А із ним — український народ.

(Вадим Крищенко).

5 років тому з ініціативи депутата Вишгородської міської ради п. Валерія Виговського для усіх охочих вивчити і знати українську мову працюють у м. Вишгород безоплатні курси української мови і українознавства.

Кожної суботи із 10 до 12 год. у приміщенні Вишгородської районної бібліотеки вчителька із 50-річним стажем Дора Тимошевська наполегливо і кваліфіковано проводить уроки української мови.

У субботу, 5 вересня 2020 року школа української мови і українознавства розпочала п’ятий навчальний рік. Зі словами привітань до громади м. Вишгород, до учнів, які відвідують школу української мови уже 4 роки, звернувся в. о. голови Вишгородської районної державної адміністрації п. Олексій Данчин. Він зазначив, що саме мова уособлює народ і вирізняє його між іншими народами, саме мова утверджує народ до любові та єдності, саме мова є фактором, що зобов’язує зберегти Україну.

Секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова, вітаючи жителів міста, відзначила, що українська мова за мелодійністю посідає третє місце серед мов у світі. Валерій Виговський, засновник школи української мови, меценат, благодійник, депутат Вишгородської міської ради зазначив, що наша байдужість і аж надто невелике бажання вчити українську мову — це наслідок багатолітнього поневолення нашої свідомості. Не знаючи рідної мови, власної історії, ми — лише населення, якому можна роками обіцяти кращого життя, а насправді задурювати дешевою гуманітаркою і низької якості продовольчими пайками.

— Якщо Господь Бог явив би чудо до кожного із нас і вилікув від власної байдужості, і ми б зрозуміли, що саме українська мова, українська Церква, українська історія нас робить народом, тоді влада усіх рівнів змушена б би нам забезпечити гідний рівень життя. А поки що змушений сказати, що маємо не те що маємо, а те, чого вартуємо, — закінчуючи, сказав Валерій Павлович.

Помічник депутата Київської обласної ради Андрія Пещеріна Артем Омеляненко зазначив, що проєкт із безоплатного вивчення української мови і українознавства — єдиний серед районів Київської області, а тому він підримує і буде допомагати його роботі.

Після виступів представників влади розпочалась мистецька програма.

Народний ансамбль “Гутнянські козаки” (художній керівник Михайло Олійник, с. Гута Межигірська) привітали вишгородчан музично-пісенною програмою “Мово рідна, мово українська!”

Михайлик Козак прочитав вірш Едуарда Драча “Віддайте мову”:

Віддайте мову — не прохання. а наказ,

Віддайте мову, нашу пам’ять і оплот!

Віддайте мову, й не колись, а в цей же час,

Вмре мова — і ми щезнем, як народ.

Учениця школи №1 Тася Кожемяко прочитала вірш Василя Симоненка “Україно, п’ю твої зіниці”:

Україно, п’ю твої зіниці

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,

Ради тебе мислю і творю —

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю!

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

Виступили із словами привітань і власними віршами місцеві поети.

Микола Соболь, “Сага про вічне місто”:

…Літописи напише час,

а віру примножить пітьма,

Чи багато чули із вас,

небесна звучить, як сурма?

Як думку наводять вітри,

до переміни охочі….

Пам’ять мою не зітри —

дух вишгородської ночі.

Віктор Кучерук, “Українцям”:

Умовляли, мучили, вбивали

Нас за те, що гордими були

І рабами скорбними не стали

Під ярмом імперської поли

І ніколи ними нам не бути

На своїм чи іншому віку,

Бо прийшли до волі, як до суті

слова незбагненного в рядку,

Залишилось вічно боронити

Те, чому немає запорук,—

Щоб могли нащадки в щасті жити

І не мали з волею розлук.

На закінченя для кожного з нас зацитую слова відомого педагога, журналіста, правознавця Костянтина Ушинського:

“Коли зникає народна мова — народу нема більше! Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови —ніколи; вмерла мова в устах народу — вмер і народ”.