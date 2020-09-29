Ляпсуси в слововживанні

Віктор РАДІОНОВ,

мовознавець

Національна комісія зі стандартів державної мови на своїй сторінці у “Фейсбуку” розмістила повідомлення про круглий стіл “Стандартування української мови в контексті гендерної політики”, який відбувся 9 вересня.

Добре, звичайно, що ті діячі зважили на мої докори й Укрінформ уже почали писати без лапок. Проте далі — суцільний жах.

І. Люди чомусь виявилися неспроможними засвоїти, що слово “гендер” має писатися з “г”, а не з “ґ”. Що про це говорять правила?

Правопис 1993 р.

§ 14. “Літера г передає на письмі гортанний щілинний приголосний як в українських словах: гадка, гей, могутній, плуг, так і в іншомовних (на місці h, g) давнішого походження: газета, генерал, грамота, Євангеліє; Гегель, Гомер, Англія, Гаага, а також у недавніх запозиченнях…”

§ 15. “Літера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в давнозапозичених і зукраїнізованих…”

Правопис 2019 р.

§ 6. “Буква ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний:

в українських та в давно запозичених і зукраїнізованих словах…”

§ 122. “1. Звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, звичайно передаємо буквою г… Буквою ґ передаємо звук [g] у давнозапозичених загальних назвах…”

Слово “гендер” є не давнозапозиченим, а недавно запозиченим, отже — “г”.

ІІ. Немає ніякої “урядової уповноваженої з питань гендерної політики”. Є урядовий уповноважений… Див. постанову Кабінету Міністрів “Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики” від 7 червня 2017 р. № 390.

ІІІ. Ті особи нічого не читали з того, що про співвідносні іменники жіночого роду писали наші відомі мовознавці. А не завадило б.

“Відсутні відповідники жіночого роду у всіх складених назв посад, звань: головний бухгалтер, змінний майстер, молодший державний інспектор, старший викладач, провідний технолог, гід-перекладач, статист-дослідник тощо” (Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник).

Отже, називати урядового уповноваженого “урядовою уповноваженою” — ознака щонайменше невігластва.

ІV. Що таке “інноваційні стратегії стандартування мови”? Безглуздя якесь.

Інновація — це нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління. Як тоді інноваційною може бути стратегія? Набір слів, та й годі.

V. “Позиціонування фемінітивів на належному рівні” — приклад мовленнєвої надмірності (плеоназму), позаяк позиціонувати — це знаходити належне, відповідне місце.

VІ. “Звичні практики назв професій”. Іменник “практика” не знає множини.

VІІ. “Вживання фемінізованих назв професій та посад в офіційній комунікації”. Як може бути “вживання назв у комунікації (спілкуванні)”? Правильно було б написати “вживання назв при (під час, у ході) комунікації”.