Українські газети – на російському папері

Петро АНТОНЕНКО

Саме так. Наші українські газети, які так затято і правильно картають агресора Росію, і сьогодні друкуються… на російському папері.

Типова картина. Чернігів, обласне видавництво “Десна”. Тут друкуються майже всі області і значна частина районних газет, журнали — десятки видань. Щойно прибула чергова партія російського газетного паперу. Комбінат “Волга” з Поволжя. Закупляли російський папір і з комбінату в місті Кондопога, Карелія.

За майже три десятиліття Україна так і не налагодила виробництво власного газетного паперу. Хоча ще ж не всі ж ліси вирізали до пня. Ніхто не каже, щоб “по паперовому комбінату в кожній області”, але можна ж бодай один на всю величезну країну з її тисячами періодичних видань, потужним книговиданням.

Свого часу пробували було налагодити випуск газетного паперу в місті Жидачів на Львівщині. Але чомусь так і не змогли освоїти цю технологію. Папір був нікудишній – сірий, шорсткий. А, між тим, ціна його була чомусь вищою, ніж у закупленого по імпорту за кордоном, у тій же Росії, Польщі, Фінляндії. Це такі гримаси нашої економіки. Зрозуміло, що при такій якості і цінах видавці відмовилися від ерзацпаперу і знову перейшли на імпорт, і найбільше – з Росії.

І взагалі якщо хтось вважає, що з початком війни з Росією 6 років тому ми припинили чи майже припинили торгівлю з агресором, то дуже помиляється. Росія і далі є одним з головних торгових партнерів України — як по нашому експорту туди, так і по імпорту звідти. З перших позицій її дещо потіснили, але все одно на чільних місцях. І нехай би ще газетний папір, якого чомусь ніяк не виробимо самі. А то на полицях наших магазинів побачиш, наприклад, російську зубну пасту. Невже у нас перевелася й крейда? Втім, непомірний імпорт зза кордону, замість власного виробництва, став уже чимось ненормальним. Досить заглянути в будьяку аптеку: скоро зеленку і йод будемо завозити зза кордону, якщо вже не завозимо.

…А на наші видавництва все пливуть рулони, хури, вагони російського паперу. Під акомпанемент багаторічних балачок про “інформаційну війну”, “захист нашого інформаційного простору”. Ці рулони вивантажувалися якраз у день 20ї річниці вбивства Георгія Гонгадзе. Сумносимволічно…