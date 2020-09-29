Українські газети – на російському папері

Петро АНТОНЕНКО
Саме так. Наші українські газети, які так затято і правильно картають агресора Росію, і сьогодні друкуються… на російському папері.
Типова картина. Чернігів, обласне видавництво “Десна”. Тут друкуються майже всі області і значна частина районних газет, журнали — десятки видань. Щойно прибула чергова партія російського газетного паперу. Комбінат “Волга” з Поволжя. Закупляли російський папір і з комбінату в місті Кондопога, Карелія.
За майже три десятиліття Україна так і не налагодила виробництво власного газетного паперу. Хоча ще ж не всі ж ліси вирізали до пня. Ніхто не каже, щоб “по паперовому комбінату в кожній області”, але можна ж бодай один на всю величезну країну з її тисячами періодичних видань, потужним книговиданням.
Свого часу пробували було налагодити випуск газетного паперу в місті Жидачів на Львівщині. Але чомусь так і не змогли освоїти цю технологію. Папір був нікудишній – сірий, шорсткий. А, між тим, ціна його була чомусь вищою, ніж у закупленого по імпорту за кордоном, у тій же Росії, Польщі, Фінляндії. Це такі гримаси нашої економіки. Зрозуміло, що при такій якості і цінах видавці відмовилися від ерзацпаперу і знову перейшли на імпорт, і найбільше – з Росії.
І взагалі якщо хтось вважає, що з початком війни з Росією 6 років тому ми припинили чи майже припинили торгівлю з агресором, то дуже помиляється. Росія і далі є одним з головних торгових партнерів України — як по нашому експорту туди, так і по імпорту звідти. З перших позицій її дещо потіснили, але все одно на чільних місцях. І нехай би ще газетний папір, якого чомусь ніяк не виробимо самі. А то на полицях наших магазинів побачиш, наприклад, російську зубну пасту. Невже у нас перевелася й крейда? Втім, непомірний імпорт зза кордону, замість власного виробництва, став уже чимось ненормальним. Досить заглянути в будьяку аптеку: скоро зеленку і йод будемо завозити зза кордону, якщо вже не завозимо.
…А на наші видавництва все пливуть рулони, хури, вагони російського паперу. Під акомпанемент багаторічних балачок про “інформаційну війну”, “захист нашого інформаційного простору”. Ці рулони вивантажувалися якраз у день 20ї річниці вбивства Георгія Гонгадзе. Сумносимволічно…