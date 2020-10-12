20-й мовний марафон завершено!

30 вересня в Софії Київській відбулося врочисте закриття 20-го мовного марафону імені Петра Яцика. З огляду на карантинні вимоги ця подія не була, як усі попередні, аншлаговою. Премії та дипломи одержали кілька переможців, а всім іншим переможцям та призерам виконавча дирекція Ліги українських меценатів перешле грошові винагороди. Докладніше про все це буде сказано в звіті з події, у наступному числі газети.

У церемонії закриття 20-го конкурсу імені Яцика взяли участь президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій, заступник міністра освіти і науки Артур Селецький, виконавчий директор Ліги українських меценатів Михайло Слабошпицький, голова журі конкурсу, директор Інституту української мови НАНУ Павло Гриценко, мовний омбудсмен Тарас Кремінь, голова наглядової ради конкурсу, професор університету “Львівська політехніка” Ірина Фаріон, голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” Павло Мовчан та ін.

Прес-служба Ліги

українських меценатів