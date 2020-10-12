Многії та благії літа!

Всесвітньо відомому українському поету, перекладачу, дипломату, політику Дмитру ­Васильовичу Павличку — 91.

Мені пригадалися його слова про українську мову та державну мовну політику з його публічної доповіді “Українська національна ідея” (2002):

“Особливо обережними ми повинні бути у сфері мовної політики, де кожен крок має бути обдуманий до найменшої дрібниці.

<…> Українська мова для України ніколи не була тільки засобом спілкування, збереження фольклорних та літературних цінностей, творення філософсько-культурного коду нації.

Вона була і, мабуть, ще довго залишатиметься політичною зброєю народу, кореневищем його державності”.

З роси і води, Поете!

Тарас КРЕМІНЬ,

мовний

уповноважений