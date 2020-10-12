Невправності в мовних порадах

Олександр ПономарІв,

доктор філологічних наук,

професор

У “Слові Просвіти” (ч. 39, 24 – 30 вересня 2020 р.) подано низку мовностилістичних порад, серед яких і “Ляпсуси в слововживанні” мовознавця Віктора Радіонова. Більшість порад слушні, але є й занадто категоричні та ще й хибні.

Скажімо, автор пропонує писати німецьке прізвище Ґегель, а потрібно якраз навпаки: Геґель (Hegеl). Автор виступає проти фемінітивів, посилаючись на навчальний посібник “Стилістика ділової мови” Г. Волкотруба та на Постанову Кабінету Міністрів “Про урядового уповноваженого з питань гендерної політики” від 7.06.2017 року. Немає, пише автор постанов, урядової уповноваженої, а є урядовий уповноважений. Відсутні відповідники жіночого роду у всіх складених назвах посад, звань…”

А для мене, наприклад, неприродно звучать вислови урядовий уповноважений (коли йдеться про жінку) Лутковська, Денісова й под. Краще б автор тієї стилістики попрацював над виправленням власного й инших прізвищ: Вовкотруб, а не Волкотруб, Денисова, а не Денісова тощо. Ніж посилатися на рекомендації застарілих стилістик, ліпше б пан Радіонов заглянув в “Український правопис” 2019 року, де читаємо: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, кравчиня, продавчиня, майстриня, патронеса та ин. (С.39 – 40).