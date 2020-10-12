ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини Фаріон. Подача 3

Кульмінаційні історичні процеси неминуче виявляють себе через чужі мовні засоби та чужі мови, що показово сигналізують про ідеологічний напрям розвитку суспільства та його спроможність чи неспроможність вистояти в часи глобалізму й нав’язаного мультикультуралізму.

Історія та сучасність української мови – це її постійне, найчастіше протиборче, співіснування з чужими мовами всередині самої країни, попри самоочевидне межування з чужими державами як окремими мовними системами. На жаль, в українській реальності таке співіснування українське суспільство не використовує для посилення можливостей та розширення функцій своєї мови, а натомість забезпечує розвиток чужих мов на своїх етнічних теренах.

“Презентую найкращі кейси з впровадження інклюзивної освіти” – case: омонімна лексема, зокрема, з термінним значенням у царині медицини, права, граматики, а також 1. “скриня”, “футляр”, “чохол”; 2. “справа”, “випадок”, “обставина”, “стан”; до того ж англійський іменник case частіше означає факт, що вже відбувся, рідше – подію, яка може відбутись (ВАУС); “випадок”, “обставина” (АРС, с. 118),

кейс – випадок, подія;

“Працюють коучі” – coach: омонімна і багатозначна лексема 1. “учитель”; розм. “репетитор”; 2. спорт. “тренер”, “інструктор” (ВАУС); “репетитор”, “тренер”, “інструктор” (АРС, с. 142),

коуч — “тренер”, “фахівець, який допомагає клієнтові усвідомити свої справжні бажання і віднайти шляхи для їхнього втілення” (Нові слова та значення: словник. Інститут української мови НАН України; уклали: Л. В. Туровська, Л. М. Василькова. Київ: Довіра, 2008, с. 124),

коуч – наставник;

“ЗНО з історії України: аналіз, лайфхаки та поради експертів” – life hack “неформальна підказка чи ефективний метод виконання або управління повсякденним завданням або діяльністю; рубати” (Lifehack. Режим доступу: ); “рубати, робити зарубу” (АРС, с. 338),

лайфхаки – маленька хитрість чи корисна порада, підказка, лазівка.

Надалі умовні скорочення:

АРС – Англорусский словарь. 53000 слов. Москва: Русский язык, 1981. 887 с.

ВАУС – Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б. Великий англоукраїнський словник. 100 тисяч слів. Вінниця, 2011. 1700 с. Режим доступу: https://e2u.org.ua/s?w=bully&dicts=17&highlight=on&filter_lines=on

Від редакції: Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Дмитрівни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.