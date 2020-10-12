Вічного польоту, наші соколики…

Список військовослужбовців, які загинули 25 вересня 2020 року в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович,

20.08.1978 р.н.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,

солдат БОЙКО Олександр Анатолійович,

14.12.2000 р.н.,

солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович,

03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом

ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом

МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович,

22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом

ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович,

15.08.1999 р.н.,

солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович,

09.11.1999 р.н.

Чугуїв стих.., бо спалахнуло небо…

Не дочекались вдома матері…

Лиш душі тих, кому до Бога треба,

На крилах Янголів над містом угорі!..

Харківський національний університет Повітряних сил

імені Івана Кожедуба