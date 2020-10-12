“Звернення до президента України Володимира Зеленського”, надруковане в “Слові Просвіти” (число 34), активно підтримують і підписують українці. Сьогодні друкуємо імена і прізвища тих, хто приєднався минулого тижня. Нові підписи додаватимемо в наступних числах.

Тетяна Лучнікова, Юлія Скорєва, Вікторія Скорєва, Ірина Скорєва, Любов Халецька, Микола Петруня, Михайло Андрусяк, Ольга Руданець, Ольга Баранецька, Іван Липчук, Михайло Дзюба, Галина Мочернюк, Геннадій Романюк, Роман Хімей, Мирослава Грушевська,

Зіновій Винничук, Галина Глаголюк, Олександр Пономарів, Лідія Пірнач.

Поділись і насолодись:

















