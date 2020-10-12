Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

Друзі!

Тижневик “Слово Просвіти” –один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського слова в інформаційному морі — за певного “сприяння” нашої влади опинився на межі припинення свого існування. І тільки ми самі, хто любить, шанує і дорожить українським правдивим і об’єктивним словом можемо допомогти “Слову Просвіти”. Будьяка фінансова підтримка видання – це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:

АТ “АльфаБанк, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.

Призначення платежу заповнюється платником так, щоб надати повну інформацію про платіж.

Минулого тижня на наше прохання про допомогу для газети “Слово Просвіти” відгукнулися:

Галич Іра Петрівна — 500 грн.; Дудикевич О. В. — 400 грн.; Лучнікова Тетяна Францівна — 200 грн.; Служанська Зеновія — 500 грн.; Островська Юлія Михайлівна — 500 грн.; Старюк Н. В. — 500 грн.; Музиченко Олександр Дмитрович — 800 грн.; Слободянюк Степан Мефодійович — 200 грн.; Шмигельська Людмила Миколаївна — 1000 грн.