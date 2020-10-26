ДУМА ПРО 5 ПИТАНЬ

“25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали”.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

В царині гарантованих прав та свобод

Досить діяти, як раніше —

Тридцять років премудрий вкраїнський

народ

Не питали про найголовніше!

Тридцять років не міг український таксист

Поділитись своїми порадами,

Як ввімкнути нарешті безпековий вміст

В Будапештському меморандумі…

Тридцять років не чув ні один депутат,

Як шокує доярку й юриста,

Що нардепів — чотириста п’ятдесят,

А не десять, сімсот чи триста!

Тридцять років сварилися теща і зять,

Внуки, діти, бабусі і мами

У питанні, на скільки ж у тюрми саджать

Тих, кого все одно не впіймали…

Тридцять років гула від ридань і благань

Кожна кухня Тернополя й Ічні:

Ну коли уже будуть Донецьк та Луганськ

В вільній зоні економічній?!

Тридцять років всі кухні опісля ста грам

В конопляних втопали спорах —

Кухні ж явно видніше, ніж лікарям,

Чим важких лікувати хворих!

Та скінчились нарешті облудні часи —

Бо дбайливе державне вухо

Пильно слуха віднині усі голоси,

Що волали з експертних кухонь!

Рушить в світле майбутнє роздовбаний віз,

Зараз тільки спитаємо в кухні

Цінну думку про правильну форму коліс —

Круглі чи прямокутні?!

Юрко КОСМИНА