ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини Фаріон. Подача 6

Дисбаланс між державною українською мовою та засиллям як не російської, то англійської викликає обґрунтовану тривогу про самостійність нашої української перспективи й місце України на світовій політичній шахівниці.

Прикметно, що наш знаменитий композитор Микола Лисенко в одному зі своїх листів, що писаний російською мовою впереміш із українською, зауважує, що поширення англійської мови випливає винятково зі ставлення носіїв до своєї мови, їхньої гідности та самодостатности – звідси сила й авторитет їхньої держави: “…англичане, хоть ты его зарежь, не будет иначе говорить, как поанглийски, где бы то ни было. До чего этот уважаемый народ сумел высоко поставить себя среди других национальностей и заставить уважать свою рідну мову, что даже в консерватории для них был переводчик речи […] англичанам, верно, будут и лекции читать поанглийски, бо они ни в зуб не знают никакого языка, так же как и весьма редкий немец за исключением своего”. Тож навчімося в англійців шанувати своє – українське:

“моніторинг засобів масової комунікації” – monitoring 1. “контроль”; 2. “ретельна перевірка”; 3. “підслуховування”, “радіо перехоплювання”; 3. фіз. “дозування”; 4. фіз. “дозиметричний контроль” – ВАУС); “налаштовувати”, “перевіряти якість передачі” (АРС, с. 477); “комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів”; відстеження, спостереження (зі звуженим значенням) “систематичне спостереження, вивчення, оцінка та прогнозування певних явищ, станів, процесів у природі та суспільстві для запобігання критичних ситуацій” [44, с. 156],

моніторинг – відстеження, спостереження;

“подкаст” – цифровий авдіо, відео чи текстовий матеріял, створений у форматі, зручному для поширення / прийому сучасними мобільними комп’ютерними засобами” – рodcast “цифровий авдіо або відеофайл або запис, зазвичай частина тематичної серії, які можна завантажити з вебсайту на медіяпрогравач або комп’ютер” [88]; iPod “назва портативного програвача музики” + слова broadcast 1. “радіомовлення”, 2. “радіо, телепередача” (АРС, с. 721),

подкаст – передача, запис;

“були разом із прескіт” – presskit, mediakit “комплект із текстових, звукових або візуальних документів з детальною інформацією про проєкт, організацію чи подію” [89]; “комплект для преси”, kit “спорядження”, “сумка з інструментом, комплект” (АРС, с. 414),

прескіт – інфонабір.

Від редакції: Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Дмитрівни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.