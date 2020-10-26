Шана загиблим, честь героям!

Георгій ЛУКЯНЧУК,

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14 жовтня по всій країні відбулися масові мітинги та урочисті заходи, присвячені Дню захисника України. У різних містах як громадськість, так і політики поклали квіти до меморіалів загиблих, відбулися ходи і відкриття нових пам’ятників на честь захисників України. У столиці десятки тисяч людей зібралися в центрі біля пам’ятника Шевченку. У марші в Києві окрім власне військовиків та волонтерів взяли участь “Нацкорпус”, ВО “Свобода” і Правий сектор та інші політичні й громадські організації. Біля пам’ятника Тарасу Шевченку виступили представники політичних сил, які беруть участь в нинішніх місцевих виборах. Колони людей крокували вулицями з розгорнутими прапорами і транспарантами “Марш УПА”, “Ні капітуляції” тощо. Учасники київського мітингу дійшли Хрещатиком до Майдану Незалежності. Під час ходи активісти в колонах запалювали файєри, скандуючи: “Бандера – наш герой, Покрова – наше свято!”. Далі колони рушили вулицею Небесної Сотні під Офіс президента з вимогою прийняти закон про колабораціоністів. На мітингу перед Офісом президента учасники акції озвучили владі політичні вимоги, серед яких:

— припинити обмеження українських військовослужбовців у веденні вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі.

— ухвалити закон “Про захист української державності від колабораціонізму”, згідно з яким в українському правовому полі буде введено поняття “колаборанти”, а також створять спеціальну комісію, яка розглядатиме злочини колаборантів;

— забезпечити дієву реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які з 2014 року були помічені в колабораціонізмі;

— ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення проросійських каналів 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live;

Святкування Дня захисника України відбулось і в інших великих містах країни. Зокрема у Дніпрі на Алеї пам’яті встановили нову стелу з іменами загиблих бійців АТО/ООС.

У Харкові на Алеї Героїв відкрили 16 нових пам’ятників полеглим захисникам України. На кладовищі зібралися рідні загиблих військових, їхні побратими, активісти і добровольці. Вони вшанували загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до пам’ятників полеглим Героям.

В Одесі поклали квіти до Меморіального каменя на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України. У церемонії взяли участь військовослужбовці, представники органів влади, громадськість. В пам’ять про загиблих українських захисників провели молебень.

У Львові ветерани Збройних сил України провели марш на честь захисників країни. До них приєдналися сім’ї тих, хто поклав життя за українську державу, волонтери і ті, хто підтримав ініціативу. У місті з нагоди Дня захисника України на меморіалі героїв Небесної Сотні ветерани УПА і почесна варта Національної академії сухопутних військ підняли національний прапор. Після урочистого підняття прапора відбулася спільна молитва. Ветерани та військові академії отримали подяки від громади міста.

У Полтаві до Дня захисника відкрили Стіну пам’яті полеглих за Україну в музеї важкої бомбардувальної авіації. На ній є фотографії та історії майже 4 тисяч воїнів, загиблих на Донбасі. Більш ніж 150 із них – мешканці Полтавщини.