Віталій ПОРТНИКОВ:

Рішення Дарницького районного суду, який заборонив розповсюдження книжки мого колеги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” без згоди колишнього “адвоката” Василя Стуса, а тепер путінського кандидата на посаду президента України Віктора Медведчука — це справжня ганьба, яка нагадує, що Україна досі залишається у пострадянському світі поруч з Росією і Білоруссю. Цей факт підтверджено не тільки ганебними результатами президентських виборів 2010 та 2019 років. Цей факт підтверджується і дегенераційністю судової системи, реформування якої практично припинилося після олігархічного реваншу 2019 р. Цей факт підтверджується і відданістю частини населення України людиноненависницьким цінностям комуністичного режиму. Режиму, який імітував правосуддя за допомогою таких “адвокатів”, як Віктор Медведчук. Режиму, який вбив Стуса. Режиму, який досі здається багатьом моїм співвітчизникам нормою, а не збоченням.

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