Отже, двадцять перший!

Ми жодного разу не порушили цієї традиції: Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика розпочинається 9 листопада, в День української писемності і мови. Досі щоразу цей популярний мовний марафон офіційно брав початок в іншому обласному центрі, звідки заклично лунало: “Конкурс розпочато!” Цей сигнал потужно лунав з Черкас, Луцька, Запоріжжя, Сум, Рівного, Миколаєва, Сімферополя… Це тільки окремі з того реєстру міста, звідки, завдяки добрій підготовці тамтешніх освітян та української громадськості, цей сигнал прозвучав на всю Україну найвиразніше. За окремим сценарієм конкурс імені Яцика відбувається в українській діаспорі, де є свої “вершини і низини”. Котрогось року на сцені столичного театру імені Івана Франка, де за непорушною традицією відбуваються закриття мовного марафону, поряд із українським прапором було три десятки прапорів тих держав, де також відбувся конкурс імені Петра Яцика. Це Азербайджан і Білорусь, Грузія і Казахстан, країни Балтії і Молдова, Росія і Вірменія, Польща і Греція, Канада й Австралія, США і Словаччина… — і це ще не весь ряд. Важливо, що і в час війни, торік, мовний конкурс імені Петра Яцика успішно відбувся в Башкортостані, котрий входить до складу Російської Федерації. І цього факту не можна недооцінювати, бо ж відомо, як нині в Росії ставляться до всього українського, а особливо ж – до української мови.

Двадцятий конкурс ми вперше розпочинали в Києві. Естафету мовного марафону він одержав від Сум, де відкриття його було особливо яскравим. ЗМІ одностайно наголошували: тому, хто даватиме старт мовному марафону після Сум, буде складно перевершити рівень, котрий забезпечило керівництво обласного департаменту освіти, що його очолює Вікторія Гробова, та освітяни Сумщини. І справді: департамент освіти столичної міської адміністрації не докладав особливих зусиль для підготовки відкриття конкурсу імені Яцика, забезпечивши для цього тільки Колонну залу Київської міськдерж­адміністрації і не подбавши про те, щоб учасниками святкового дійства стало якнайбільше столичних школярів та студентів. Це зробила виконавча дирекція Ліги українських меценатів, користуючись напрацьованими впродовж двох десятиліть зв’язками з освітянами міста й активною рекламною кампанією. Добре, що українські ЗМІ постійно тримають конкурс у полі зору і широко інформують про нього. За час від його початку у різних ЗМІ з’явилися вже сотні публікацій. Широко представлена інформація про цей патріотичний мовний проєкт і в інтернеті (зокрема, у фейсбуці є сторінка конкурсу). Важливо й те, що конкурс утверджував своє добре ім’я впродовж двох десятиліть. І про нього вже добре знають в усіх куточках України.

Пандемія коронавірусу ускладнила сценарій урочистого завершення конкурсу. Як правило, це відбувалося з аншлагом у театрі імені Івана Франка, де всі переможці і призери національного етапу турніру одержували належні їм премії. Серйозні грошові нагороди щоразу чекали і тих учителів, чиї учні стали переможцями.

Організатори конкурсу змушені були провести церемонію закриття в скороченому варіанті. У Митрополичих палатах святої Софії Київської було вручено належні нагороди кільком переможцям зі столиці. А далі виконавча дирекція Ліги разом із працівниками Інституту модернізації змісту освіти перераховували на банківські картки призерів і переможців або їхніх батьків належні їм премії. Ця клопітна робота тривала впродовж цілого тижня. І ось усі відзначені преміями особи повідомили виконавчій дирекції Ліги: “Кошти одержано!” Чотирнадцять переможців конкурсу імені П. Яцика, як це триває уже п’ятнадцять років, представлені до Президентських стипендій, котрі вони одержуватимуть упродовж цілого року.

Організатори конкурсу – Ліга українських меценатів та Міністерство освіти і науки України — ухвалили: 21-й конкурс офіційно відкрити о 14 годині в столичному військовому ліцеї імені Івана Богуна, де є відповідні локації для того, щоб уникнути великого скупчення людей у закритому приміщенні.

У відкритті конкурсу візьмуть участь представники Міносвіти, Ліги українських меценатів, керівництво ВУТ “Просвіта” та представники патріотичної громадськості столиці.

Отже, до зустрічі 9 листопада о 14-й

на відкритті двадцять першого патріотичного мовного марафону!

Прес-служба Ліги українських меценатів