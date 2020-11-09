«Закликаємо Конституційний суд України проявити високу громадянську свідомість і державницьку позицію»

Заява Секретаріату Національної спілки письменників України

Як відомо, Конституційний суд України на своєму засіданні 3 листопада планує розглянути закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, ухвалений 25 квітня 2019 року голосами 278 народних депутатів Верховної Ради попереднього скликання, і який на законодавчому рівні закріпив державний статус української мови.

Цього дня судді Конституційного суду збираються розглянути подання щодо конституційності цього закону, яке надійшло до КСУ 21 червня 2019 року і підписане 51 народним депутатом — у переважній більшості представниками фракції проросійського “Опозиційного блоку”, більшість з яких нині у фракції ОПЗЖ, а також кількома позафракційними депутатами.

Нардепи, які звернулись до КСУ із конституційним поданням, вказали, що закон про мову нібито не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення “фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян”.

У травні 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову необхідно переглянути.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Секретаріат Національної спілки письменників України переконаний, що закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” повністю відповідає Конституції України і не потребує перегляду.

Секретаріат Національної спілки письменників України вважає, що спроби ревізії Закону про мову — це один зі складників ворожого плану демонтажу України як незалежної держави, перетворення її в колонію Росії, провокування суспільного неспокою, загроза свідомого нищення усіх тих завоювань, які здобула Україна в тяжких випробуваннях ціною тисяч життів наших захисників у війні з Росією.

Нас знову хочуть розділити на Захід і Схід. Нас хочуть переконати, що чинне мовне законодавство порушує чиїсь права і свободи. У нас наразі немає проблем з мовним законодавством. У нас немає утисків національних меншин за мовною ознакою. Натомість у нас є величезна кількість нагальних проблем у державі, які необхідно негайно вирішувати. І перегляд мовного закону аж ніяк не належить до таких першочергових дій з боку держави.

Утвердження української мови як державної є одним із хребтів незалежності, самостійності і сили України, збереження на світовій арені свого індивідуального національного обличчя. Обмеження формату української мови як державної, що передбачає її обов’язкове для всіх громадян знання й використання у всіх сферах громадського спілкування на всій території держави, створення передумов для ігнорування, необов’язковості української мови, повернення до узаконеної нової русифікації в освіті, вихованні, медійному просторі, державному управлінні — означає прямий шлях до знищення державної незалежності України.

Письменники України наполягають на тому, що активні пропагандисти різномастого сепаратизму або ті, хто злісно заперечують українську державність чи глумляться над українською мовою, повинні нести кримінальну відповідальність.

Письменники України застерігають, що у сьогоднішній непростій політичній та соціальноекономічній ситуації загравання влади з мовним питанням може не лише розбурхати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, а ще й посилити інформаційні позиції нашого зовнішнього ворога – країниагресора.

Секретаріат Національної спілки письменників України закликає Конституційний суд України проявити високу громадянську свідомість і державницьку позицію, діяти у відповідності з чинним законодавством і ухвалити рішення виходячи з національних інтересів української держави.

Михайло Сидоржевський