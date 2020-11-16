Двадцять перший розпочато у столичному військовому ліцеї!

Традиційно, як і двадцять років перед цим, двадцять перший Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика розпочався 9 листопада, у День української писемності та мови. Але цього разу були й деякі відмінності. Мовний марафон стартував в умовах карантину пандемії коронавірусу й у військовому ліцеї імені Івана Богуна.

… Клуб ліцею. Національний прапор. Гімн України. Дійство вступним словом відкриває виконавчий директор Ліги українських меценатів Михайло Слабошпицький. 20 разів він виконував цю роль, виголошуючи вступне слово перед початком кожного патріотичного мовного марафону і 20 разів вступним словом розпочинав офіційне закриття кожного конкурсу, 19 із яких відбувалися при повному аншлазі в славетному столичному театрі імені Івана Франка. Слабошпицький пояснює, чому нині організатори конкурсу мусять задовольнитися таким форматом. Саме через пандемію коронавірусу та суворі карантинні вимоги це відкриття не велелюдне дійство, як це було кожного разу. Повідомляє, що були поради й пропозиції відкласти конкурс і відновити його лише тоді, коли скінчиться пандемія. “Але хіба можна відкласти життя?!” — сказав промовець, — і на зборах Ліги українських меценатів ми вирішили за непорушною традицією саме в День української писемності і мови відкривати цей конкурс і відкривати його саме у військовому навчальному закладі. В такий спосіб ми нагадуємо суспільству про те, що вже сьомий рік точиться російськоукраїнська війна. Ми віддаємо шану всім тим випускникам цього ліцею, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих.

Як і склалося в усіх відкриттях та закриттях мовного турніру, слово і тут мав незмінний голова журі конкурсу – директор Інституту української мови Національної академії наук України, доктор філології, професор Павло Гриценко. Важливо, що в цій події взяв участь уповноважений з питань захисту української мови Тарас Кремінь, який запевнив, що він не тільки особисто опікуватиметься патріотичним націєтворчим проєктом, а й відстоюватиме його перед усіма гілками влади. На святковому дійстві було оприлюднено привітання організаторам конкурсу та його учасникам від Союзу українок Австралії – незмінного колективного мецената конкурсу. Австралійські українки можуть пишатися: володарі їхніх грошових нагород уже є в усіх куточках України. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов також привітав присутніх з Днем української писемності і запевнив, що уряд буде значно прихильнішим до конкурсу, не випускатиме його з поля своєї уваги. Користуючись нагодою Олександр Немчінов вручив Почесні Грамоти Кабінету Міністрів президенту Ліги українських меценатів Володимирові Загорієві, голові журі конкурсу Павлові Гриценку, Союзові українок Австралії та Фундації імені Івана Багряного (США), особисту подяку прем’єрміністра України вручено незмінній прессекретарці конкурсу Світлані Короненко. Зворушливим був виступ відомого громадського діяча, заступника голови ВУТ “Просвіта”, доктора педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук Георгія Філіпчука, якого добре знають у цьому ліцеї, оскільки він часто тут виступає з лекціями. Пан Філіпчук розповів, що найближчими днями ВУТ “Просвіта” привезе від себе бібліотеку для ліцеїстів. До речі, прекрасну бібліотеку напередодні Дня писемності ліцеєві подарувала Ліга українських меценатів.

Пресслужба Ліги українських меценатів