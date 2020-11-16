Індикатор подій в Україні

Світлана МАСЛОВСЬКА,
заступник голови Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім.Тараса Шевченка
Бідна родичка, чи багата пані? Пташка в клітці чи сокіл у небі?.. Де шукати найбільш влучне визначення для основи основ? Скільки носитимуть Її у своїх зубах вороги України? Боже, як багато запитань щодо неї — МОВИ — Матері Слова українського! Але, як добре, що нас небагато, але все ж є, аби захистити Її, оберігати, ніколи не забувати, аби гідно передати дітям і онукам…
Чому небагато? Бо у День української писемності та мови до відомої на Буковині та єдиної, такого зразка, в Україні, стели Пам’яті літописцям РусіУкраїни прийшло дуже мало людей. Так, карантин, так червона зона, але ж до крамниці за ковбасою йдемо, а за духовною їжею до скверика — ні. Хіба хтось оголошував карантин на пам’ять? Почекає НесторЛітописець? І Котляревський з Лесею Українкою — хранителі слова рідного, на розі вулиць яких і споруджено стелу, теж почекають?.. А тим часом Її, рідну, паплюжать, невдоволені півсотні народних депутатів, ще й до Конституційного суду позов подають на Закон про державну мову. Забагато їм слова материнського, московське солодше… Саме такий інтонаційний штрих мало зібрання з нагоди одного з головних свят справжніх просвітян…
Традиційно його відкрив голова обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” Остап Савчук, який привітав учасників мітингу зі святом вшанування мови та Днем працівників культури, які неспроста збіглися в даті, бо ж саме українською твориться наша історія, звичаї й традиції. Ще одну листопадову подію згадав пан Савчук — 152га річниця Української “Просвіти”. Саме стільки літ стоїть на сторожі рідної мови єдина громадська організація, яку воістину можна назвати її оберегом. Щемливе віршоване зізнання в любові до царства мови — від просвітянкипоетеси Олени Рєпіної.
Ніжно, але й огненно звучало слово про мову, як таку, що має вплив на свідомість нашого суспільства від науковців та активістівпросвітян Володимира Антофійчука, Світлани Масловської, Тамари Мінченко. Бо, не знаючи мови, не захищаючи її можемо втратити: духовність, інтелект, мораль, надбання Революції Гідності та біль російськоукраїнської війни на Сході України. Ще один наголос на суттєвому історичнолітературному моменті — роль світочів Буковини Ольги Кобилянської, Юрія Федьковича, Івана Бажанського, Дмитра Загула, Миколи Івасюка у формуванні та подвижництві українства в нашому краї. І як не пов’язати минуле з сучасними викликами, де молодь захищає святиню нашу? Як не мовити про принциповість студентки з Дніпра, яка просила викладача державного вишу вести лекцію українською, а той агресивно відмовився, назвавши Україну — руїною?
Отже, маємо тісніше згуртуватися, бути наполегливішими й більш рішучими, не оборонятися — наступати! Мова мусить об’єднувати націю. Вірмо і діймо! Слава Україні! Героям Слава!
P. S. Наступного дня в Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбулася онлайнконференція з просвітянами районів Буковини, присвячена Дню української писемності та мови. Перед учасниками виступила професор Чернівецького НУ ім. Ю. Федьковича, член правління обласної “Просвіти” Надія Бабич.