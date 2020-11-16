Культурна спадщина: збереження і популяризація

Понад 500 фахівців обласних центрів народної творчості, управлінь і департаментів культури та відділів культури ОТГ із 16 областей — Київської, Житомирської, Донецької, Луганської, Полтавської, Одеської, Закарпатської, Тернопільської, Харківської та інших, взяли участь в онлайн-воркшопах “Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)”, що відбулися на базі комунальної установи “Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради. Саме КУ “Обласний методичний центр культури і мистецтва” ЗОР отримав грант у конкурсній програмі Українського культурного фонду “Мережі і аудиторії” на реалізацію проєкту, спрямованого на підвищення обізнаності фахівців та пересічних громадян з питань важливості культурної спадщини для розвитку суспільства; навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, що працюють у сфері культури; створення принципово нових підходів до культурного розвитку громад, ОТГ через культурну спадщину.

Нові підходи до культурного розвитку громад

– Нематеріальна культурна спадщина українського народу – явище унікальне, неповторне і багатогранне. Кожна з існуючих у світі культур країн, кожен народ, нація, зокрема й українська, неповторні і є невід’ємною складовою скарбниці світової культури, – каже т. в. о директора, завіду­вач відділу комунальної установи “ОМЦКіМ” Запорізької обласної ради Олена Златова. – Нематеріальна культурна спадщина наразі виступає важливою складовою міжнародного іміджу України, проявом регіональної та локальної культурної ідентичності, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни.

До об’єктів охорони нематеріальної культурної спадщини віднесено звичаї, обряди, свята, усні традиції і форми вираження, виконавські мистецтва, знання і звичаї, що стосуються природи та всесвіту, знання і навички — пов’язані з традиційними ремеслами, наголошує Олена Златова.

Через онлайн-платформу Zoom чи підключившись до Ютуб каналу “ОМЦКіМ Запоріжжя”, кожен мав змогу послухати виступи фахівців та поставити свої запитання тренерам. Ними виступили спікери з Литви – Юрате Черневічюте, професорка двох вищих навчальних закладів, Вільнюської Академії мистецтв, кафедри ЮНЕСКО Культурного менеджменту і політики культури та Вільнюського технічного університету імені Гедиміна і Катерина Лавринець, доцент факультету креативних індустрій Вільнюського технічного університету імені Гедиміна/міська дослідницька лабораторія Laimikis.lt.

Про український досвід говорили Олена Арабаджи, директорка науково-методичного центру з дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я, проректорка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Олена Петрова, начальник відділу з питань сталого розвитку КО “Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону” Одеської ОДА, кандидат історичних наук, менеджер проєкту Музей української книги, автор проєктів-переможців “Дунайські гостини” та “Дністровські гостини”; Ганна Філь, тренер-консультант, старший викладач Академії праці, соціальних відносин та туризму, директор Навчально-консультаційного центру SIONAS, PR-технолог, бренд менеджер.

Також всі учасники онлайн-воркшопів та тренери отримають збірки: “Методичні рекомендації “Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)”, “Корисні матеріали з культурного менеджменту щодо збереження культурної спадщини в умовах (ОТГ)” та “Кращі практики зі збереження культурної спадщини в умовах (ОТГ)” (Український та зарубіжний досвід).

Завдяки онлайн-воркшопам “Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)” створено нові підходи до культурного розвитку громад.

Комунальна установа “Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради отримала грант від Українського Культурного Фонду

Грант отримано в конкурсній програмі “Мережі й аудиторії” на реалізацію двох онлайн-воркшопів “Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)”. Заходи відбулись 22 та 24 вересня 2020 року на базі онлайн-платформи Zoom, та на Ютуб каналі “ОМЦКіМ Запоріжжя” в студії компанії “Медіаміст”, яка забезпечила технічну підтримку. До заходу було залучено понад 500 учасників – фахівців обласних центрів народної творчості, управлінь (департаментів) культури та мереж відділів культури ОТГ з 16 областей України – Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Хмельницької.

Метою проєкту є сприяння посиленню інституційної спроможності мережі обласних центрів народної творчості, мережі відділів культури ОТГ у сфері культурної спадщини, підвищення обізнаності про важливість культурної спадщини в суспільстві та навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, людей, які працюють в царині культури, стратегії і розвитку у частині забезпечення надання ефективних культурних послуг, подачі рекомендацій щодо застосування інноваційних та культурних індустрій у впровадження тематики збереження культурної спадщини, створення принципово нових підходів до культурного розвитку громад, ОТГ через культурну спадщину.

Під час онлайн-воркшопів всі учасники мали змогу послухати виступи та поставити свої запитання тренерам. Ними виступили:

Олена Арабаджи – директор науково-методичного центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я, проректорка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна);

Юрате Черневічюте – професорка двох вищих навчальних закладів – Вільнюської Академії мистецтв, кафедри ЮНЕСКО Культурного менеджменту і політики культури та Вільнюського технічного університету імені Гедиміна. (Литва);

Олена Петрова – начальник відділу з питань сталого розвитку КО “Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону” Одеської ОДА, кандидат історичних наук, менеджер проєкту Музей української книги, автор проектів-переможців “Дунайські гостини” та “Дністровські гостини” (Україна);

Катерина Лавринець – доцент факультету креативних індустрій Вільнюського технічного університету імені Гедиміна/міська дослідницька лабораторія Laimikis.lt (Литва);

Ганна Філь – тренер-консультант, старший викладач Академії праці, соціальних відносин та туризму, директор Навчально-консультаційного центру SIONAS, PR- технолог, бренд менеджер (Україна).

Дякуємо всім учасникам та тренерам за співпрацю, та сподіваємося що наше спілкування буде продовжуватися і надалі!

Матеріали для публікації надано комунальною установою “Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради