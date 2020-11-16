«Перло многоцінне» – письменницькі сходинки

Іван ВЄТРОВ,

голова Рівненсього ОО ВУТ “Просвіта”

9 листопада 2020 року з нагоди Дня української писемності та мови проведено онлайнурочистості, оголошено переможців обласного літературного конкурсу “Перло многоцінне”, який традиційно, вже у вісімнадцяте поспіль, організовує Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка.

Мета цього конкурсу – утвердження української національної ідеї, державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання шанобливого ставлення до історії, культури і традицій українського народу. Завдання ж його полягають у пошуку та підтримці талановитої молоді, формуванні почуття патріотизму.

В онлайнцеремонії дистанційно брали участь майже всі переможці конкурсу, їх наставники, члени правлінь просвітянського товариства області, міст і районів, члени Національної спілки письменників України, управлінці та методисти закладів та установ освіти, бібліотекарі.

Голова обласного об’єднання “Просвіти” Іван Вєтров підбив підсумки конкурсу й оголосив переможців. Відзначив розширення географії учасників і переможців; творчий зріст тих, хто з року в рік бере участь; глибокий (інколи не дитячий) зміст творів, більшість з яких неможливо читати без хвилювання і співпереживання. Подякував за системну роботу Тетяні Горбуковій, керівниці літературного об’єднання “Поетарх” (5 переможців), Юлії Костюкевич, керівниці літературнорозвивальної студії “ЛітЕра” (обидва колективи Рівненського Палацу дітей та молоді), Тетяні Марцинюк, учительці Березнівського НВК “ЗОШ ІІІ ступенівліцей з професійним навчанням”, кандидату філологічних наук, керівнику літературно – мистецької студії “Літературна вітальня” та іншим.

Всього було подано близько 200 робіт. Це проза, поезія, публіцистика.

Євген Шморгун, голова журі конкурсу, письменник, член Національної спілки письменників України, як завжди, критично проаналізував цьогорічні творчі доробки, подані на конкурс; відзначив кращих дописувачів, серед яких Назар Богуцький, учень 9 класу Ходоської гімназії опорного закладу “Шпанівський ліцей” Рівненського району, кер. Людмила Породюк; Калюх Ярослав, учень 10 класу Берестівського НВК “ЗОШ ІІІІ ст. – ДНЗ” Дубровицького району, кер. Вікторія Твердун; чудовий задум сестричок Демченків Христини та Терези, учениць 5 класу “Центру надії” м. Рівного, кер. Ольга Вертелецька; Рачок Максим, учень 9 класу Костопільської ЗОШ № 8, кер. Галина Смирнова.

Привітали переможців Ірина Баковецька, керівниця Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України та Тетяна Марцинюк, учителька Березнівського НВК “ЗОШ ІІІ ступенівліцей з професійним навчанням”.

Від переможців подячні слова прозвучали від Софії Мартинюк, учениці 10 класу Рівненської гуманітарної гімназії.

На завершення очільник обласної “Просвіти” подякував наставникам переможців за підготовку юних письменників; керівникам закладів освіти – за сприяння в участі; голові та членам журі Євгену Шморгуну, Наталії Савчук, Тетяні Сергіюк, Катерині Сичик, Мирославі Косарєвій, міським та районним просвітянським об’єднанням – за підготовку та проведення конкурсу.

Переможців обласного літературного конкурсу “Перло многоцінне” нагороджено дипломами та книгами.

Твори переможців буде надруковано в альманасі “Проріст”, який традиційно вручатиметься під час обласного свята української мови, культури й духовності на батьківщині Пересопницького Євангелія 22 травня 2021 року.

Для видання потрібні кошти в сумі 10 тис. грн. Товариство “Просвіта”, переможці конкурсу – учні та їх наставники будуть щиро вдячні за надану фінансову допомогу на видання альманаху. Нагадаємо, що останні роки благодійниками “Прорісту” були: ГО “Інститут української національної ідеї” (голова Анатолій Жуковський), Сергій Подолін, депутат Рівненської районної ради, вчителька Решуцької школи Ніни Назарчук, українці з Америки – члени Товариства української мови в Чикаго (керівник Віра Боднарук).

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