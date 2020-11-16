В День української писемності та мови Кабміну нагадали про необхідність УКРЛІТу

Георгій Лук’янчук

9 листопада патріотична громадськість провела біля будівлі Кабінету Міністрів акцію протесту проти вилучення української літератури із ЗНО (зовнішнього оцінювання знання державної мови) – “Геть кремлівські пазурі від української літератури”. Український центр оцінювання якості освіти заявляє, що в 2021 році під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускники зможуть обирати — здавати тестування з української мови або української мови та літератури. А ще донедавна тестування з української мови та літератури було обов’язковим для всіх, хто вступає до закладів вищої освіти. Тож активісти під Кабміном вимагали відставки виконуючого обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і повернення української літератури в обов’язкове ЗНО. На їх думку, вилучення предмету “українська література” з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців і як наслідок – послаблення державотворчих процесів в Україні.

Акція проходила під гаслами: “Укрліт – це світогляд”, “Не чіпай(те) Укрліт!” та “Геть Шкарлета!” – (в.о. міністра). Перед зібранням виступили: народний депутат минулих скликань Степан Хмара, зіркова акторка Римма Зюбіна, котра щойно перед акцією блискуче провела цьогорічний ювілейний – 20й радіодиктант національної єдності, правозахисниця Олена Розвадовська, письменниця Лариса Ніцой, голова Київської організації НСПУ Марія Мороз (Морозенко) та цілий ряд молодих прозаїків і поетів, а також виконавці із “Музичного батальйону”. Загальноукраїнську акцію протесту проти вилучення української літератури із ЗНО організували та провели: Національна спілка письменників України, Громадська Спілка “Музичний батальйон” і Правий Сектор, до яких долучились активісти ВУТ “Просвіта”, Української патріотичної альтернативи та інших громадських організацій.