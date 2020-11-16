Ювілейний Радіодиктант національної єдності

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Двадцять років тому Українське радіо започаткувало щорічну акцію, присвячену українській мові, — Радіо­диктант національної єдності. Уперше подія відбулася 24 травня 2000 року, до Дня Кирила й Мефодія. Згодом традиційною датою написання радіодиктанту стало 9 листопада, День української писемності та мови. Радіодиктант не має на меті перевірки грамотності конкретної особи, а задуманий як своєрідна акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. З нагоди свята тисячі прихильників української мови щороку по всьому світу долучаються до написання радіодиктанту. Цьогорічний Радіодиктант національної єдності є ювілейним – 20-м за рахунком. Найактивнішими його учасниками традиційно є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики. Студію для написання цьогорічного диктанту облаштували у читальній залі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Цьогоріч для участі в ювілейному радіодиктанті прийшли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь, акторка Наталя Сумська, нардепка від “Голосу” Кіра Рудик, співачка Світлана Білоножко, представники посольств, радійники, телевізійники. Долучитися до написання Радіодиктанту національної єдності міг будь-хто, як в Україні, так і за її межами. Загалом диктант в Україні та за кордоном писали 10 млн. людей. Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Авторський текст для диктанту написав знаний письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала добре відома громадськості докторка філологічних наук професорка Лариса Масенко. Читала ж ювілейний диктант зіркова акторка Римма Зюбіна.

За статистикою без помилок диктант пише не більше ніж один відсоток учасників. Для успішного написання диктанту у 2020 році наукова консультантка Радіодиктанту-2020 Лариса Масенко рекомендувала передусім ознайомитися з новим Українським правописом 2019 року, а також з кількома книжками та посібниками з української мови.