7 річниця Єромайдану і Революції Гідності

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Київ. В сьому річницю Євромайдану по всій Україні пройшли урочисті заходи, концерти, виставки та флешмоби. У церквах служили молебні в пам’ять про Небесну Сотню, а українці несли квіти і лампадки до пам’ятників загиблим учасникам Євромайдану. Державні і громадські діячі теж відзначили в своїх зверненнях цю важливу у вітчизняній історії дату. З Днем Гідності та Свободи українців привітав Митрополит ПЦУ Єпіфаній. Він зазначив, що зараз багато хто хоче відібрати у нас фундаментальну цінність – свободу. “Сьогодні згадаймо про все, чого ми досягли і маємо. Не забудьмо подякувати нашим захисникам, які і в ці хвилини боронять нас від російського агресора, а також – нашим новітнім Героям, які віддали власні життя заради збереження нашої свободи, помолімося за їхніх рідних і близьких, що зазнали непоправних втрат”, – сказав глава церкви.

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму вітанні констатував, що боротьба ще далека від завершення. “Ми знову маємо об’єднуватися, щоб захистити майбутнє України. Ганебне звільнення “беркутів” з лави підсудних на вимогу Путіна, зняття заочного арешту з Януковича, недавні обшуки у музеї Небесної Сотні, порушення кримінальних справ проти лідерів Майдану за нібито “державний переворот” – влада Зеленського вкотре дослівно повторює офіційну риторику Кремля. Усе це – явні ознаки наступу Антимайдану, реваншу проросійських сил і справжнє знущання з подвигу Героїв Небесної Сотні. І це – погроза збанкрутілої влади кожному з мільйонів активних учасників Революції Гідності”, – йдеться у заяві.

Президент України Володимир Зеленський цього дня виступив із відеозверненням. На думку Зеленського, Революція Гідності відбулася через те, що не було виконано більшу частину задекларованого у 2004 році. Від імені президента на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану, а прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко також виступив з привітанням з нагоди Дня Гідності та Свободи. “Сьогодні ми вшановуємо пам’ять наших Героїв, які, захищаючи свободу, незалежність і європейський вибір українців, поклали життя на Майдані і на Сході України”, – підкреслив він.

До привітань до Дня Гідності та Свободи приєдналося і Посольство США в Україні, опублікувавши відеоролик у Facebook. Посольство США в Україні висловило підтримку Україні в прагненні до створення успішної економіки та правової держави.

У Києві відбулося одразу декілька акцій. Після обіду почався захід на Майдані Незалежності, який організували патріотичні організації столиці. По вулиці Небесної сотні відбулася хода “Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!” Акція об’єднала різних людей – це активісти, учасники тих подій та родини загиблих, котрі тримали у руках квіти та синьо-жовті й червоно-чорні прапори. Учасники акції розпочали ходу з Майдану Незалежності й пройшли ключовими місцями Революції Гідності. Хода зупинилися на алеї пам’яті Героїв Небесної Сотні, де відбулася молитва за Україну та пам’ятний молебень за загиблими учасниками Революції Гідності.

А на мосту біля квіткового годинника, Жовтневого палацу і меморіалу Героїв Небесної сотні з’явився плакат з написом “Росія почала війну тут”. Також в Києві на Хрещатику, 36 транслювалися тематичні відео- та фотоматеріали, присвячені Євромайдану, в центрі столиці проводили екскурсійні програми, а навколо Монумента Незалежності розгорнуто виставковий проєкт “Століття незламних”. В Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця” розгорнута фотовиставка “Майдан – міцність духу” , а в читальному залі Державного архіву Києва можна ознайомитися з архівними документами “До Дня Гідності та Свободи” та в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки побачити книжкову експозицію “Слава Героям!”. 25 листопада в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ” відбулася презентація військово-драматичного фільму “Мати Апостолів”. Національний музей Революції Гідності разом із партнерами запланував до кінця листопада відкриття виставки “Барви свободи. Майдан, мальований дітьми”. Виставка малюнків, створених дітьми під враженням від розповідей про Майдан — дитячі твори, прикметні щирістю, безпосередністью та символічністю образів, окрім того, що мають мистецьку цінність, ще й випромінюють оптимізм і віру в перемогу добра. Експонуватимуться роботи дітей із Києва та Полтавщини, а також кілька малюнків, створених дітьми для підтримки майданівців під час Революції Гідності, зі збірки Музею Майдану. Виставку буде відкрито для огляду до 15 лютого 2020 року.

Також на початку грудня має відбутись презентація другого тому книжки “Майдан. Пряма мова” – в ній інтерв’ю, записані з учасниками та свідками подій Євромайдану в Україні. Це друга книжка серії усних історій, започаткованої Національним музеєм Революції Гідності.

Також напередодні Дня Гідності і Свободи, 19-20 листопада, відбувся Науковий форум “Революція Гідності: на шляху до історії” (онлайн). Вже другий рік поспіль Національний музей Революції Гідності із низкою партнерів активізує й синхронізує зусилля різних інституцій та окремих учених для закріплення теми Революції Гідності в історичному дискурсі. Фокус-тема цьогорічного форуму – “Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття”.

Водночас Державне бюро розслідувань проводить слідство у 60 справах Майдану, а 86 справ уже слухаються в судах. Про це сказала з нагоди 7-ї річниці Євромайдану у відеозверненні генпрокурор Ірина Венедіктова. Під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 108 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Також, за даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули 17 силовиків.