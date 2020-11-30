День Гідності і Свободи у Полтаві: покази фільмів до 30-річчя Студентської революції на граніті та зібрання біля стели Героям Майдану

21 листопада з нагоди Дня Гідності і Свободи патріотична громада Полтави зібралася біля пам’ятної стели Героям Майдану поруч із облдержадміністрацією, а на полтавських телеканалах та в соцмережах продемонстрували документальні фільми, присвячені 30-й річниці Студентської революції на граніті.

Зібрання біля стели Героям Майдану

З квітами та лампадками полтавці вшанували Героїв. До стели прийшли новообрані депутати міської, районної та обласної рад Микола Кульчинський, Андрій Карпов, Юлія Городчаніна, Євген Янкевич та ін. Депутат міськради, настоятель Свято-Миколаївської церкви Православної Церкви України о. Олександр Дедюхін відслужив панахиду за Героями Небесної Сотні. Захід транслювали у соціальній мережі Фейсбук у режимі он-лайн.

Говорили про події 7-річної давнини у Полтаві й Києві, про теперішні виклики. Мав слово представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олег Пустовгар, який наголошував на глибинній суті усіх трьох Майданів вітчизняної новітньої історії як продовженні боротьби за відновлення державності (Студентська революція на граніті, рухівські мітинги і демонстрації), а потім її збереженні (під час Помаранчевих подій та Революції Гідності). “Усі три майдани — це боротьба за незалежність, це стратегічні кроки української Нації на шляху “Геть від Москви!”, — сказав О. Пустовгар. Він оприлюднив Заяву УІНП щодо обшуків у Національному музеї Революції Гідності. “Обшуки відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності”,— наголошується у Заяві цього центрального органу виконавчої влади.

Телепокази й інтернет-перегляди документальних фільмів про Студентську революцію на граніті

З ініціативи Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП відбулися телепокази та інтернет-перегляди документальних фільмів про Студентську революцію на граніті. На полтавських телеканалах “ІРТ” й “Місто+” та офіційній Фейсбук-сторінці Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара продемонстрували новий відеоролик Інституту нацпам’яті. Він виготовлений спільно з Bober Film Studio до 30-річчя Студентської революції на граніті. У ролику знялися учасники першого українського Майдану: Олесь Доній, Ярослав Рущишин, Михайло Канафоцький, Анжеліка Рудницька, Віктор Рог, Людмила Гридковець та Олег Вегера.

А на офіційній Фейсбук-сторінці комунальної установи “Обласний молодіжний центр” показали документальний фільм “16 днів. Революція на граніті” (виробництво Divaki production, 2011 рік).

“Це оповідь про те, як українські студенти у 1990 році відстояли право на гідність, свободу, на власну державу. Фільм розповідає про студентську громадянську акцію в Україні у жовтні 1990 року — голодування студентів на Майдані Незалежності (тоді — площа Жовтневої революції). Саме ця подія стала початком кінця радянської дійсності”, — зазначили співробітники молодіжної установи.

“З ініціативи УІНП 30-та річниця Студентської революції на граніті цьогоріч відзначається на державному рівні згідно з Постановою Верховної Ради про пам’ятні дати та ювілеї у 2020 році. Тож наші телепокази та інтернет-перегляди присвятили цій важливій пам’ятній даті та Дню Гідності і свободи. Ці документальні фільми повертають глядача у ті часи, дають змогу відчути атмосферу акції та історичне значення тих подій”, — повідомив регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Північно-східний

міжрегіональний відділ УІНП