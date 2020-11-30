«Ще не в кожному серці відбувся Майдан»

21 листопада, в День Гідності та Свободи, львів’яни вшанували полеглих на Майдані та усіх борців за волю України, — це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища небайдужі поклали квіти до могил Героїв, запалили лампадки і спільно помолились. Молитву за Героями промовив владика Степан Сус, єпископ курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

“Ще не в кожному серці українця відбувся Майдан і Революція Гідності. Ще багато українців потребують справді хорошого прикладу, вміння повірити у те, що цей світ і це життя можна змінити, якщо працювати і бути чесним, якщо шанувати пам’ять Героїв і брати на себе відповідальність. Бажаю усім нам жити гідно, докладати всіх зусиль для того, щоби наша країна і світ довкола нас ставав іншим, кращим, не таким, як був колись. Нехай Бог нам всім допомагає у цьому”, – зазначив владика Степан Сус.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи весь день діяла експозиція та фотовиставка “Євромайдан: сила епохи”.

“Сім років тому саме цей намет було встановлено на проспекті Свободи Студентським Братством Львівщини, він став символом Львівського Євромайдану. Символом єдності, згуртованості та перемоги. Члени Студентського Братства Львівщини у 2014-му році одними з перших вийшли на вулиці міста висловити свою стійку позицію у питанні європейського розвитку України, а згодом очолили Львівський Євромайдан, – кажуть організатори фотовиставки. – Майданівська бочка, бронежилети, каски та інші елементи самозахисту – невелика частина експонатів Музею Гідності”.

В обідній час біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні (перехрестя вул. Кривоноса-Замкова) відбулася мистецька акція “Розмова біля вогню та барикади”.

О 17.00 від пам’ятника Степана Бандери стартував Марш Гідності, який пройшов до пам’ятника Тарасу Шевченкові.

Також проводили безкоштовні екскурсії на Меморіалі пам’яті Небесної Сотні.

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