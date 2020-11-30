Струни слова і музики

В Чернігові вийшла літературно-мистецька газета “Струна”

Приємна новина у нашому, м яко кажучи, не дуже насиченому українському інформаційному просторі, особливо в царині преси. В Чернігові 11 листопада вийшла літературномистецька газета “Струна”. Її створив журналіст Петро Антоненко. Він уже понад 40 років у пресі: районна газета, створення наприкінці 1992 року разом з товаришами по Руху і “Просвіті” обласної газети “Сіверщина”, свого часу – однієї з найбільш тиражних рухівських і просвітянських газет України. Понад 12 років Петро Антоненко був її редактором. 8 років працював журналістом і у нашій газеті “Слово Просвіти” (2006 – 2014 роки). У лютому 2012 року П. Антоненко створив і почав видавати в Чернігові обласну загальносуспільну газету “Світінфо”. І ось нове видання. Про причини і мотивацію його створення засновник і редактор говорить так. “Перше – загалом непогано, коли з являються нові українські видання. Бо, на жаль, останні роки багато журналів і газет лише зникають, особливо в гуманітарній царині – літературні, мистецькі, народознавчі. Ще працюючи в “Слові Просвіти”, я бачив цей процес і те, яке величезне навантаження відтак припадало на цю газету, одну з головних і небагатьох всеукраїнських газет у цій царині. Тут стільки пропонується до друку і стільки друкується, але не можуть же ці кілька газет охопити весь національний культурний простір. Тим паче, що майже нема такої преси в регіонах.

Друга причина – якраз бідність, якщо не сказати– майже відсутність літературних матеріалів якраз у місцевій пресі, в тому числі Чернігівщини. Знайти тут поезію, прозу, розповіді про літературу – майже марна справа. Не краще і з тематикою мистецькою. Це при тому, що та ж Чернігівщина має багаті літературні і мистецькі традиції.

Ось чому, маючи вже досвід створення і видання газет, взявся за цю потрібну справу”.

Редактор і видавець і сам має причетність до літератури. Видав три книжки в Чернігові, притому перші дві – у “Просвіті”. Це книжки прози, а у двох останніх – трохи поезії.

“Чернігівщина. Україна. Світ” – так окреслена тематична, “географічна” спрямованість нової газети. Про це свідчить вже й перший номер. В ньому – проза і поезія земляків з Чернігівщини, багато з яких відомі і в Україні: це Валентина Мастєрова, Любов Пономаренко, Тетяна ЧерепПероганич, Василь Чухліб, Володимир Шкварчук, Микола Клочко, Володимир Фриз.

Газета відкриватиме і нові імена. Дебютує цікавою новелою директорка міської центральної бібліотеки, керівниця Безкоштовних курсів українсько мови Людмила Зіневич, і це взагалі її перша літературна публікація.

У ювілейний рік Ліни Костенко в газеті їй присвячена сторінка – розповідь про Ліну Василівну і її поезії.

У газеті обов язково буде українська діаспора. В цьому номері – з великим інтерв ю про Івана Багряного виступає найбільший у нас дослідник життя і творчості письменникапатріота, представник Міжнародної фундації імені Івана Багряного в України Олександр Шугай. Діаспора – це також стаття “Наталена Королева: іспанська графиня української літератури”.

Світова література представлена такими іменами, як Цвейг, Ремарк, Мопассан.

Світ літератури також у публікаціях газети “Нобелівські лабіринти України”, “Самвидав тоталітарного суспільства”, “Що стояло за створенням Спілки письменників України”, “Таємниці письменницьких шухляд: детективна історія української літератури”.

Перший номер вийшов “ударним” – на 20ти сторінках. Надалі видавець планує друкувати її на 16ти сторінках, один раз нам місяць. Адже він продовжує і видання своєї основної газети “Світінфо”, яка вже 6 років є у передплаті, і де всі ці роки в кожному номері є літературна сторінка, мистецькі публікації. Тепер для цього є і окрема газета. Її творець пропонує долучатися до такої видавничої справи і в інших областях. Закликає до цього журналістів, письменників, меценатів, котрі можуть підтримати такі видання.

Наш кор.