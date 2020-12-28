Народна премія імені Т.Г.Шевченка вдруге в Коломії

Михайло Слободян,

член НСЖУ

“Князь сонетів” — так між собою називають літератори Василя Рябого. Член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників, голова міської організації “Плин”, автор 40 збірок та нескінченного числа публікацій в різних журналах України – ось неповний список його досягнень.

Підсумком його багатолітньої праці стала поетична збірка “Сологолос”, за яку Василю Рябому цього року була присвоєна висока мистецька нагорода України – народна премія імені Т. Г. Шевченка.

В книзі “Сологолос” п. Василь подає 1500 сонетів, а це світовий рекорд, бо творчість Рябого відома в цілому світі. Його твори перекладені на румунську, німецьку, італійську та інші мови. Пропагуються та вивчаються його твори в школах та вузах. Тому ця премія є гідним визнанням його творчого і життєвого шляху.

Премію було вручено Головою Коломийського міськрайонного товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, членом головної ради ВУТ “Просвіта” Василем Глаголюком. Лауреата привітали новообраний голова Коломийського ОТГ Богдан Станіславський, голова ІваноФранківської організації Спілки письменників України Світлана Бреславська, заслужений працівник культури України Богдан Клапчук, редактор “Буковинського журналу” Мирослав Лазарук.

Від благодійного фонду “Покуття” п. Василя привітала інспектор Коломийського управління культури Роксоляна Крив’юк. До привітань також приєднались друзі лауреата, письменники: Іван Війтенко, Василь Михайлищук, Анатолій Осадчий, Михайло Слободян, Дмитро Вінтоняк та Оксана Федишин. Презентацію вручення Шевченківської народної премії організувала завідувачка Коломийської бібліотеки для юнацтва Наталя Копильців.