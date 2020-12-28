ПРОТИАНГЛІЗМ Подача 13. ЧЕЛЕ(И)НДЖ

Учімося чужого розуму та свого не загубімо!

Нещодавно натрапила на один із контекстів уживання слова челинж на поширеній рекламі:

“Противірусний челендж. Здорово танцюю” (Unicef usaid). Який сенс запроваджувати уживання цієї лексичної одиниці в пропонованому реченні? На це риторичне запитання дає очевидну відповідь зіставний аналіз значень цього слова в англійській та українській мовах.

В англійські мові це багатозначна лексична одиниця challenge[ˈtʃælɪndʒ] іменникової та дієслівної частиномовної належности з одним зі значень “виклик”.

challenge виклик (на змагання, дуель тощо); n to address a ~ to smb послати комусь виклик (на дуель);

to issue, to launch, to send a ~ кидати виклик (комусь — against smb); викликати;

to accept, to meet the ~ прийняти виклик;

to respond to the ~ відповісти на виклик;

a ~ to smth виклик чомусь; оклик (вартового);

to give the ~ окликнути; сумнів;

to bring smth into ~ поставити щось під сумнів; кинути тінь сумніву на щось; юр. відвід, відхилення (присяжних); заперечення проти чогось у ході судового процесу;

~ to the array відвід журі; амер. вимога анулювати результати виборів; претензія;

~ of superiority претензія на перевагу;

to lay ~ to smth висувати претензії (на щось); складна задача; проблема;

to issue the ~ поставити задачу;

to meet the ~ бути на висоті; мор. розпізнавальні знаки.

challenge [ˈtʃælɪndʒ] v (past i p. p. challenged, pres. p. challenging)

кидати виклик, викликати;

to ~ smb to a duel викликати когось на дуель; спорт. викликати на змагання;

to ~ smb to run a race викликати когось на перегони; окликати (про вартового); вимагати пароль або перепустку; вимагати (уваги, поваги тощо); претендувати на щось;

to ~ an explanation вимагати пояснення; заперечувати; піддавати сумніву;

to ~ smb’s knowledge ставити під сумнів чиюсь обізнаність; юр. відхиляти; давати відвід присяжним; амер. вимагати визнання недійсними результатів голосування.

Український відповідник, що утворений типовим для української мови способом усічення, — виклик. Найновіший тлумачний Словник української мови у 20-и томах (на сьогодні видруковано 10 томів) промовисто розкриває його значення, що сповна покриває поняття, заявлене в аналізованому реченні (див. https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 с. 322, 2013).

ВИ́КЛИК, у, ч.

Прохання або вимога з’явитися куди-небудь

В бліндаж на його виклик заходили генерали й полковники (В. Кучер); Вже не раз так бувало: запросять гостей, усе приготують, а тоді — дзвінок, виклик — поїхав з дому прокурор…(В. Собко);

// Оплески, вигуки глядачів як прохання, вимога до артиста (артистів) вийти на сцену (для схвалення виступу або повторення його); Поверх усього [гамору] прорізалися перші вступні ноти солістів. Ставок захлинувся цим співом, завмерли виклики (Іван Ле);

// Знак, сигнал (телефонний, радіосигнал і т. ін.), за допомогою якого зв’язуються на віддалі для повідомлення, розмови; Коли Андрієві треба було викликати найнижчу камеру, то до нього на умовлений сигнал виклику озивалась тільки ця камера (І. Багряний); Доводилося вдаватися до телефону. Але ні з бібліотеки, ні з кабінету на виклики не було відповіді (Ю. Смолич);

// Документ, який зобов’язує кудись з’явитися.

У зв’язку зі змінами графіків навчання студентам-заочникам було розіслано виклики на сесію (із журн.).

Заклик до змагання, до участі в чому-небудь.

Київська команда баскетболістів із готовністю відповіла на виклик своїх румунських суперників, призначивши дату змагань (з газ.);

// Вчинок, який оцінюється як оголошення боротьби, як образа загальноприйнятих норм.

Вбивство парламентарів було провокаційним викликом .. І тисячі радянських гармат відповіли на нього (О. Гончар).

(1) Ви́клик ча́су

— актуальна проблема і вимога сучасности, які потребують розв’язання

— Так, я знаю, у такому ринковому світі я слабка ланка. Я не відповідаю на такі виклики часу (Л. Костенко); Інформаційне суспільство — це відповідь людства на виклик часу (з наук. літ.)

(2) З ви́кликом

— неприязно, задерикувато, спонукаючи до суперечки, боротьби і т. ін.

Він з викликом глянув на пана (М. Стельмах)

— Ти чого? — з викликом ступнув до хлопця Данько (О. Гончар)

Поза тим наша мова має і низку синонімів до цього слова: ЗА́КЛИК (прохання, запрошення чи вимога прийти, з’явитися куди-небудь), ПО́КЛИК, ВИ́КЛИК, КЛИЧ уроч., КЛИК поет., ЗОВ поет. (див. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).

Отже, не гнівайтеся за цю лексикографічну математику значень цього слова в англійській та українській мовах, але словники — це найдоказовіша основа значень слова. Пізнаваймо дві мови, не змішуючи їх, а відкриваючи їхню неповторність.

Від редакції: Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Дмитрівни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.