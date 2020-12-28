ПРОТИАНГЛІЗМ Подача 13. ЧЕЛЕ(И)НДЖ

Учімося чужого розуму та свого не загубімо!
Нещодавно натрапила на один із контекстів уживання слова челинж на поширеній рекламі:
“Противірусний челендж. Здорово танцюю” (Unicef usaid). Який сенс запроваджувати уживання цієї лексичної одиниці в пропонованому реченні? На це риторичне запитання дає очевидну відповідь зіставний аналіз значень цього слова в англійській та українській мовах.
В англійські мові це багатозначна лексична одиниця challenge[ˈtʃælɪndʒ] іменникової та дієслівної частиномовної належности з одним зі значень “виклик”.
- challenge виклик (на змагання, дуель тощо); n to address a ~ to smb послати комусь виклик (на дуель);
to issue, to launch, to send a ~ кидати виклик (комусь — against smb); викликати;
to accept, to meet the ~ прийняти виклик;
to respond to the ~ відповісти на виклик;
a ~ to smth виклик чомусь;
- оклик (вартового);
to give the ~ окликнути;
- сумнів;
to bring smth into ~ поставити щось під сумнів; кинути тінь сумніву на щось;
- юр. відвід, відхилення (присяжних); заперечення проти чогось у ході судового процесу;
~ to the array відвід журі;
- амер. вимога анулювати результати виборів;
- претензія;
~ of superiority претензія на перевагу;
to lay ~ to smth висувати претензії (на щось);
- складна задача; проблема;
to issue the ~ поставити задачу;
to meet the ~ бути на висоті;
- мор. розпізнавальні знаки.
challenge [ˈtʃælɪndʒ] v (past i p. p. challenged, pres. p. challenging)
- кидати виклик, викликати;
to ~ smb to a duel викликати когось на дуель;
- спорт. викликати на змагання;
to ~ smb to run a race викликати когось на перегони;
- окликати (про вартового); вимагати пароль або перепустку;
- вимагати (уваги, поваги тощо); претендувати на щось;
to ~ an explanation вимагати пояснення;
- заперечувати; піддавати сумніву;
to ~ smb’s knowledge ставити під сумнів чиюсь обізнаність;
- юр. відхиляти; давати відвід присяжним;
- амер. вимагати визнання недійсними результатів голосування.
Український відповідник, що утворений типовим для української мови способом усічення, — виклик. Найновіший тлумачний Словник української мови у 20-и томах (на сьогодні видруковано 10 томів) промовисто розкриває його значення, що сповна покриває поняття, заявлене в аналізованому реченні (див. https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 с. 322, 2013).
ВИ́КЛИК, у, ч.
Прохання або вимога з’явитися куди-небудь
В бліндаж на його виклик заходили генерали й полковники (В. Кучер); Вже не раз так бувало: запросять гостей, усе приготують, а тоді — дзвінок, виклик — поїхав з дому прокурор…(В. Собко);
// Оплески, вигуки глядачів як прохання, вимога до артиста (артистів) вийти на сцену (для схвалення виступу або повторення його); Поверх усього [гамору] прорізалися перші вступні ноти солістів. Ставок захлинувся цим співом, завмерли виклики (Іван Ле);
// Знак, сигнал (телефонний, радіосигнал і т. ін.), за допомогою якого зв’язуються на віддалі для повідомлення, розмови; Коли Андрієві треба було викликати найнижчу камеру, то до нього на умовлений сигнал виклику озивалась тільки ця камера (І. Багряний); Доводилося вдаватися до телефону. Але ні з бібліотеки, ні з кабінету на виклики не було відповіді (Ю. Смолич);
// Документ, який зобов’язує кудись з’явитися.
У зв’язку зі змінами графіків навчання студентам-заочникам було розіслано виклики на сесію (із журн.).
Заклик до змагання, до участі в чому-небудь.
Київська команда баскетболістів із готовністю відповіла на виклик своїх румунських суперників, призначивши дату змагань (з газ.);
// Вчинок, який оцінюється як оголошення боротьби, як образа загальноприйнятих норм.
Вбивство парламентарів було провокаційним викликом .. І тисячі радянських гармат відповіли на нього (О. Гончар).
(1) Ви́клик ча́су
— актуальна проблема і вимога сучасности, які потребують розв’язання
— Так, я знаю, у такому ринковому світі я слабка ланка. Я не відповідаю на такі виклики часу (Л. Костенко); Інформаційне суспільство — це відповідь людства на виклик часу (з наук. літ.)
(2) З ви́кликом
— неприязно, задерикувато, спонукаючи до суперечки, боротьби і т. ін.
Він з викликом глянув на пана (М. Стельмах)
— Ти чого? — з викликом ступнув до хлопця Данько (О. Гончар)
Поза тим наша мова має і низку синонімів до цього слова: ЗА́КЛИК (прохання, запрошення чи вимога прийти, з’явитися куди-небудь), ПО́КЛИК, ВИ́КЛИК, КЛИЧ уроч., КЛИК поет., ЗОВ поет. (див. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).
Отже, не гнівайтеся за цю лексикографічну математику значень цього слова в англійській та українській мовах, але словники — це найдоказовіша основа значень слова. Пізнаваймо дві мови, не змішуючи їх, а відкриваючи їхню неповторність.
Від редакції: Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Дмитрівни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.