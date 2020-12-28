У Харківському прес-клубі відбулася перша всеукраїнська онлайн конференція «Просвіти»

Вікторія СклЯрова

7 грудня, в переддень 152ї річниці Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка у Харківському пресклубі пройшла перша онлайн конференція, під час якої просвітяни України обговорювали виклики та здобутки як власних — обласних, міських, районних відділень, так і всієї організації, питання координації та обміну досвідом між регіональними відділеннями, нові перспективні напрямки роботи.

Серед обласних організацій найбільш успішною є ІваноФранківська “Просвіта”, яку представили голова Степан Волковецький і відповідальний секретар Михайло Січка. В Народному домі, яким опікуються просвітяни, працюють різноманітні дитячі мистецькі гуртки, є власна театральна студія, бібліотека, музей Тараса Шевченка, щотижня виходить газета “Галицька Просвіта”, наповнюється сайт, видаються книжки. Нещодавно видали збірку “Барвиста розмова”, котру презентують в школах разом з поширенням знань про переваги активного способу життя та збалансованого харчування.

Шістнадцять видань у здобутку полтавської “Просвіти”, серед яких, за словами Миколи Кульчинського, голови обласної організації, такі актуальні сьогодні автори, як Юрій Шевельов, Григір Тютюник, Софія Русова, Людмила СтарицькаЧерняхівська, Борис АнтоненкоДавидович. “Днями в Успенському храмі презентували нову книжку “Ломикамінь” — це така скельна квітка, що пнеться до сонця – пояснює М. Кульчинський, — так само, як і наш народ.

Розкішне також подарункове видання “Енеїди” з приміткамипоясненнями того, як геніальний Котляревський зрозумів, як вирватися з гетто Російської цензури, як він знайшов спосіб донести правду про тогочасне життя у формі травестії!”

Просвіту Чернігова і Ніжина представив Микола Шкурко, який поділився планами зі створення в приміщенні колишнього храму, де тепер будинок культури, духовнопросвітницького центру. На запитання учасників, розповів про українські маркери Ніжина та околиць, зокрема Музей рідкісної книги, ніжинську Стіну Героїв і село Заньки, місце народження славетної Марії Заньковецької.

Георгій Філіпчук, заступник голови Всеукраїнського товариства “ПРОСВІТА”, нагадав присутнім найважливіші події в історії організації на тлі всеукраїнських постатей і подій, презентував мінівидання “Бібліотеки воїна” з творами Дмитра Донцова, Миколи Міхновського, В’ячеслава Липинського – творців ідей з основ українського державотворення; підтримав думку, яку висловив громадський активіст з Харківщини Олександр Терещенко: “Все починається з родини, тому роль просвіти, особистого прикладу, мови в родині, є першорядною”. “Сучасний ефір знекорінює, денаціоналізує нас. Результат – втрата Криму. Необхідною є українська культурна освіта, доступність мистецької культури, нові школи мистецтв, яких так не вистачає Україні!”

Успішними історіями роботи з молоддю поділились учасниця Осередку імені Григорія Сковороди харківської “Просвіти”, берегиня книгозбірні Оксана Менткевич і голова осередку Вікторія Склярова, засновниця проєкту “Торуємо шляхи”. Онлайн майданчик створено для відновлення комунікативного поля, його ущільнення, заповнення історикокультурних “розривів” між поколіннями, між тотально зросійщеним містом і селом, міжособових розривів і “Родинні історії мешканців ХТЗ”, метою якого є ревіталізація району ХТЗ в сучасному українському дусі. Відомий актор Микола Мох розповів власну історію річного проживання в гуртожитку і праці в ковальському цеху Харківського тракторного заводу, привітав присутніх палким читанням поезії Тараса Шевченка і поділився власним досвідом просвітянської діяльності та баченням місії Товариства “ПРОСВІТА” в сучасних умовах.