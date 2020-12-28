На підставі відкритого онлайн голосування і відповідно до Статуту НАМ України Загальні збори Національної академії мистецтв України обрали почесним академіком Національної академії мистецтв України

Мовчана Павла Михайловича – відомого культурного, громадського і політичного діяча України, поета, заслуженого діяча мистецтв України за визначний внесок у культуру і мистецтво сучасної України (“за” – 89 голосів, “проти” – немає, “утримались” – немає).

Голова Загальних зборів

Національної академії мистецтв

України, академік А. В. Чебикін

Секретар Загальних зборів

Національної академії мистецтв

України, членкореспондент О. В. Скрипник

Просвітяни щиро вітають Голову ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, лауреата Національної премії імені Шевченка Павла Мовчана та бажають йому нових творчих здобутків.