Вітаємо!

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На підставі відкритого онлайн голосування і відповідно до Статуту НАМ України Загальні збори Національної академії мистецтв України обрали почесним академіком Національної академії мистецтв України
Мовчана Павла Михайловича – відомого культурного, громадського і політичного діяча України, поета, заслуженого діяча мистецтв України за визначний внесок у культуру і мистецтво сучасної України (“за” – 89 голосів, “проти” – немає, “утримались” – немає).
Голова Загальних зборів
Національної академії мистецтв
України, академік А. В. Чебикін
Секретар Загальних зборів
Національної академії мистецтв
України, членкореспондент О. В. Скрипник

Просвітяни щиро вітають Голову ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, лауреата Національної премії імені Шевченка Павла Мовчана та бажають йому нових творчих здобутків.

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