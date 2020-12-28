На підставі відкритого онлайн голосування і відповідно до Статуту НАМ України Загальні збори Національної академії мистецтв України обрали почесним академіком Національної академії мистецтв України
Мовчана Павла Михайловича – відомого культурного, громадського і політичного діяча України, поета, заслуженого діяча мистецтв України за визначний внесок у культуру і мистецтво сучасної України (“за” – 89 голосів, “проти” – немає, “утримались” – немає).
Голова Загальних зборів
Національної академії мистецтв
України, академік А. В. Чебикін
Секретар Загальних зборів
Національної академії мистецтв
України, членкореспондент О. В. Скрипник
Просвітяни щиро вітають Голову ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, лауреата Національної премії імені Шевченка Павла Мовчана та бажають йому нових творчих здобутків.