Допомога воїнам АТО

Галина ВОЛОЩУК,

викладачка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту, просвітянка.

Щороку студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту проводять солодкий благодійний ярмарок “Допоможи воїну АТО”, який організовують напередодні свят. Цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями студенти і викладачі зібрали кошти на допомогу воїнам АТО. Вдалося зібрати 6 300 грн. і закупити товари, необхідні для наших військових, зокрема дві бензопили та набори будівельних і сантехнічних інструментів. Директор Коломийського навчально-наукового інституту Юрій Плекан передав подарунки капелану Коломийської єпархії УГКЦ, отцю Василю Довганюку і наголосив на важливості духовно-моральної та матеріальної підтримки бійців, адже Різдвяні свята – час для благодійності та добрих справ.

“Ще кілька днів — і повеземо подарунки до воїнів світла! Сердечна подяка Коломийському навчально-науковому інституту ім. В. Стефаника, директорові інституту Юрію Плекану, всім викладачам і студентам за постійну підтримку рідних захисників України! Ні на мить не забуваймо, що Україна в стані війни! Вічна слава і пам’ять героям, котрі віддали життя за матір-Україну! Пам’ятаймо: хто не хоче сьогодні годувати свою армію, той завтра годуватиме чужу!” – звернувся зі словами подяки капелан Дуб.

“Дуже прикро, що далі триває війна. Але сьогодні дуже дякуємо нашим захисникам, мужнім українським воїнам за мирне небо над головою, за вільну Україну! Сьогодні, на жаль, є тільки мужні воїни, котрі тягнуть на собі куплену владу зрадників і “так звану” інтелігенцію (не всю, є ще нормальні люди). В нас просто ніяк не можуть збігтися в часі мужні воїни, небайдужа інтелігенція просвітницька і мудрі керманичі: всі вони були розкидані в часовому вимірі, а через незібраність ніяк не могли усамостійнити Україну — за Київської Русі це керманичі; за Козацької держави, УНР та сьогодні — великі і мужні воїни; за окупації Австрією і Росією України в ХІХ ст. та до 1937 року — інтелігенція. Тому часовий простір чомусь нас недолюблює. Незважаючи на всі ці обставини, сьогодні радісно святкуємо Різдво і ми, як студенти Коломийського інституту, завжди пам’ятаємо про наших захисників”, — ділиться роздумами студент 2 курсу спеціальностей “Українська мова і література” та “Історія” Коломийського навчально-наукового інституту Роман Остащук.

Веселімося, бо Христос народився! Не забудьмо в молитві до новонародженого Спасителя згадати українських мужніх воїнів, які захищають нашу Україну!