ПРОТИАНГЛІЗМ Від Ірини ФАРІОН. Подача 17. ДЕДЛАЙН

На одній із інтернет-сторінок читаємо показові приклади уживання новоанглізма дедлайн, та ще й з купою москво-суржикових помилок:

“Вибач, я сьогодні затримаюся на роботі, шеф поставив дедлайн здачі проекту” (не здачі, а здати проєкт).

“Іванов, у нас намічається великий клієнт. Потрібно підготувати комерційну пропозицію. Дедлайн – 12 годин завтрашнього дня” (не 12 годин, а 12-а година).

“Ви обіцяли зверстати сайт до п’ятниці, а сьогодні вже понеділок. Ставлю вам дедлайн до завтрашнього дня, якщо робота не буде виконана, я буду шукати іншого виконавця” (це речення – суцільний плеоназм: замість до завтрашнього дня – треба до завтра; якщо роботу не виконаєте – шукатиму іншого виконавця) (Режим доступу: https://itstatti.in.ua/18-biznes/546-deadline.html#h1-1-ubyvche-pokhodzhennia-termina-dedlain).

Що означає слово deadline в англійській мові? Якщо розкривати лексичне значення стисло, то його можливо вмістити в два семантичні блоки:

Останній час або дата, до якої щось слід виконати. Історична лінія, проведена навколо в’язниці, за якою в’язні підлягали розстрілові (див. режим доступу: https://www.lexico.com/en/definition/deadline; https://www.dictionary.com/browse/deadline).

Зауважимо на історичному “убивчому” походженні терміна “дедлайн”. У США в роки громадянської війни (1861–1865) лінію всередині або навколо в’язниці вважали “мертвою лінією”, позаяк в’язнів, які її перетнули, розстрілювали за спробу втекти: “На двадцять футів (близько 6 метрів) всередину і паралельно огорожі встановлені легкі огорожі утворюють “мертву лінію”, за яку виступ ступні або навіть пальця обов’язково принесе смертельну кулю вартового” (Режим доступу: https://itstatti.in.ua/18-biznes/546-deadline.html#h1-1-ubyvche-pokhodzhennia-termina-dedlain). Себто дедлайн – це лінія смерти.

Відтак після закінчення громадянської війни слово “дедлайн” стали використовувати образно як кінцевий, крайній, останній, вирішальний, остаточний термін. Саме ці значення подає Новий українсько-англійський словник (2016, Є. І. Гороть та ін.).

Крім прикметникових окреслень поняття часового терміна чи строку у нашій мові є давній загальновживаний іменниковий відповідник реченець, що походить від інфінітива ректи (старослов’янське решти, праслов’янське *rekti) “говорити”, де похідник реченець (речинець) означає “строк” (ЕСУМ 5, с. 52–53). Основні українські словникарські джерела подають уживання цієї лексичної одниці в класичній українській літературі: РЕЧЕНЕ́ЦЬ, нця́, ч., заст. Строк. Реченець умовленої сплати вже минув (Фр., VII, 1951, 115); Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець, от і продають землю… (Коцюб., І, 1955, 112); Надійшов реченець виїзду до війська (Ков., Світ.., 1960, 68) (СУМ, т. 7, с. 522);

Реченець, нця, м. Срокъ. Св. Л. 215. Прийде реченець у осени гроші оддамо. Могил. г. (Гр., т. 4, с. 13).

Багатий ілюстративний матеріял зі словом реченець наводить Л. Ткач у своїй фундаментальній розвідці про українську літературну мову Буковини наприкінці ХIХ – початку ХХ століття, що неабияк заохочує вживати це слово саме зараз:

Речинець. Термін. “Речинець до вношення подань назначений до 20 сего місяця (Б., 1895, 8, 4); Окружна рада шкільна в Гусятині розписує конкурс з речинцем до кінця мая с.р. на посаду римо- і греко-католицького катехита (Б. 1895, 23, 3); В такім разі має він зголоситися до двірника, а двірник оцінює ту річ, визначує докладний речинець до продажи, оголошує се в громаді і продає” (См.-Стоцький, Громада, 21); ˂…˃ “Для того треба призвичаїти читачів до порядку і до додержування речинця відданя, який може, приміром, виносити місяць для научних, а дві неділі для белетристичних книжок” (Кузеля, 1910, 9) (Людмила Ткач. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХIХ – початку ХХ століття . Частина I. Чернівці: Рута, 2000, с. 312).

Містить цю лексичну одиницю і “Лексикон львівський”, що відображає особливості мовлення Львова ХХ століття:

Реченець (речинець) термін: “З початком 1921 року мав я вже за собою іспит з восьмої гімназійної кляси у Львові і підготовлявся до матури, що її реченець визначено мені на весну того ж року” (Яцура); “Найтяжчим було захистити дипломну працю. І справа полягала не лише в тому, щоб знайти тему і правильно оборонити, а головне, щоб дістати дозвіл на захист диплому. Треба було успішно скласти усі іспити і отримати від професора реченець – перепустку для захисту дипломної праці – і визначитися з датою захисту” (Чайківський); “Позичені у жида гроші пекли його, видавались неначе коротенькою проволокою, якою продовжено реченець виконання смертельного присуду” (Франко) (Н. Хобзей, К. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт. Львів, 2012, с. 633).

Отже, якщо мотиваційною основою англоамериканізма є “смертельна лінія”, то етимон слова рече(и)нець – говорити, казати, себто словом визначати термін дії. То яка потреба використовувати чужі історичні словознаки, а своїми нехтувати?