Що на серце лягло…

Олена РЄПІНА,

заступник голови районного об’єднання ВУТ “Просвіта” Глибоччини.

Голова Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”, заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук присвятив презентацію трикнижжя “Музичні мотиви у слові” 152-ій річниці заснування Всеукраїнського товариства “Просвіта”. Захід відбувся у Чернівецькій обласній філармонії ім. Дмитра Гнатюка за участю колективів та артистів закладу, просвітян, відомих митців краю, представників влади, які прийшли привітати Остапа Васильовича із визначною подією.

Три розділи книги – звідки й назва “трикнижжя”, – це доробок автора за близько 50 років творчої праці. Сюди увійшли його власні статті у часописах краю, авторські передмови до видань відомих краян та статті про самого Остапа Савчука – “Прихильне слово про автора”. “Цифра “3” – не випадкова у житті Остапа Васильовича. Він опанував гру на трьох видах музичних інструментів – струнних, народних і духових; реалізував себе у трьох напрямах – митця, держслужбовця і громадського діяча; у сім`ї, де народився і виріс, було троє дітей – славетних “три о” родини Савчуків – Остап, Оксана, Олег”, – зауважила під час заходу авторка сценарію та модераторка імпрези, поетеса, заступник голови районного осередку просвітян Глибоччини Олена Рєпіна.

Сповнене праці і натхнення життя автора: з 1990-го – художній керівник обласної філармонії, у 2006-2008 роках – начальник обласного управління культури Чернівецької ОДА, з 2008 – голова буковинської “Просвіти”, – лягло на папір карбованим словом та неповторним авторським стилем.

“Ідея видання трикнижжя народилася у процесі написання книжки про Остапа Васильовича, – розповіла на презентації упорядниця, відома буковинська письменниця Оксана Довгань. – Коли було зібрано всі публікації, прийшла думка видати їх окремою книгою, адже це не просто історія життя однієї людини, це історія культури Буковини з середини ХХ століття”. На людських якостях – толерантності, повазі до колег, високій інтеліґентності – наголосила авторка передмови – директорка ЧОУНБ ім. М. Івасюка, голова обласного відділення Всеукраїнської ГО “Українська бібліотечна асоціація” Наталія Філяк.

Найщирішими словами вітали свого керманича відомі краяни – члени правління та просвітяни Буковини: Світлана Масловська, Марія Пелех, протоієрей Микола, Іван Дерда, Тамара Мінченко, Марія Довгань, Уляна Лєгушова, Олександра Губчин. Пані Олександрі Остап Васильович вручив почесну відзнаку – медаль “На славу Буковини”.

Учасники презентації не шкодували аплодисментів для артистів обласної філармонії, що виконували улюблені твори колеги і автора трикнижжя. Музичні твори лунали у виконанні естрадно-духового оркестру “Буковина”, академічного камерного оркестру, ансамблю народної музики “Плай”, камерного хору “Чернівці”, заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю тощо, а також народних артистів України Василя Данилюка, Оксани Савчук та Івана Кавацюка – дуету “Писанка”, дуету скрипалів – Павла Чеботова та Людмили Шапко та інших.